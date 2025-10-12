Le nuove palestre nelle scuole. Piano di interventi da 45 milioni: "Saranno più spaziose e green"

Succursale del Liceo Scientifico, Liceo Classico e Olivetti-Callegari vedranno nei primi mesi del 2026 il completamento dei cantieri per la costruzione o il rifacimento delle palestre scolastiche. In provincia, è stata inaugurata la palestra dell’Istituto professionale Persolino-Strocchi di Faenza; mentre quella dell’Alberghiero ‘Tonino Guerra’ di Cervia è già pienamente operativa e inaugurerà nei prossimi giorni. Anche all’Istituto Tecnico Bucci di Faenza, con i lavori di adeguamento sismico, si è ammodernata la palestra e rifatto il fondo. Sono i cantieri del Pnrr che interessano le palestre scolastiche della provincia, interventi per quasi 45 milioni (33 di Pnrr, i restanti dalla Provincia).

"Gli investimenti sulle palestre – spiega il consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica Luca Cortesi – garantiscono spazi adeguati per scienze motorie nelle scuole superiori e favoriscono l’attività fisica durante l’orario scolastico e rispondono alla necessità di spazi per le società sportive. Questi interventi rendono le palestre più funzionali, piacevoli da frequentare e più autonome dal punto di vista energetico. Grazie a pannelli solari e classi energetiche superiori, questo consente un minore impatto ambientale".

I cantieri ancora attivi sono quelli a Ravenna. Il rifacimento delle due palestre del Liceo Classico, trattandosi di edificio storico, ha richiesto anche l’autorizzazione della Sovrintendenza. Si tratta di una ricostruzione anche l’Olivetti-Callegari. Mentre, al Liceo Scientifico Oriani la struttura è costruita ex-novo, affiancando la palestra Morigia. "Al momento, prevediamo che le palestre di Scientifico e Olivetti siano pronte per gennaio. Il Classico, invece, vista le normali difficoltà di un cantiere in centro e con pochi spazi circostanti, si concluderà in febbraio o marzo. Questo ha anche avuto un aumento dei costi dell’8% dovuto ad opere impreviste che sono emerse durante i lavori di scavo per le fondazioni". Al Classico è stato demolito il vecchio blocco palestre e si sta costruendo una nuova unità, strutturalmente indipendente all’edificio scolastico ma ad esso collegata per garantire l’accessibilità diretta da parte degli studenti e l’eliminazione delle barriere architettoniche grazie a un nuovo ascensore. Nel nuovo edificio dell’Olivetti-Callegari, in via Umago, oltre alla palestra, sono ospitati e operativi anche tre laboratori e una biblioteca. Mentre alla succursale del Liceo scientifico di via Marconi 6 insieme alla palestra sono in costruzione anche laboratori polifunzionali. "Per quanto riguarda le attività extrascolastiche, il Coni ci ha dato un parere preventivo sugli sport e le categorie che possono giocare in queste palestre. Mentre Olivetti e Scientifico potranno ospitare sia basket sia pallavolo, il Classico per dimensioni potrà ospitare competizioni di pallavolo. Poi, una volta assegnate le palestre, come da procedimento, le società sportive dovranno chiedere l’omologazione", conclude.

Lucia Bonatesta