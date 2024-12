Le nuove sentinelle della sicurezza. Dallo studente all’ex bersagliere, ecco i tredici carabinieri volontari

Tredici nuovi volontari sono stati ufficialmente abilitati per svolgere le operazioni dell’Anc – Associazione Nazionale Carabinieri. La cerimonia della consegna del diploma è avvenuta ieri nella Casa della Solidarietà a Ravenna (via Falconieri), con la presenza di diverse autorità. A fare gli onori di casa è stato il coordinatore provinciale Isidoro Mimmi, accompagnato da Raffaele Ricciardi (prefetto di Ravenna), Fabio Sbaraglia (vice sindaco), Don Alberto Brunelli (vicario generale dell’Arcidiocesi), Massimo Cameliani (presidente del Consiglio Comunale), Igor Gallonetto (assessore alla Transazione, Patrimonio e Legalità), Andrea Lachi (comandante provinciale dei Carabinieri) e Andrea Giacomini (comandante della Polizia locale).

"Ringrazio le autorità e faccio gli auguri ai nuovi volontari – esordisce Mimmi –. Vedere la partecipazione attiva di tanti volontari, di diverse fasce di età, mi riempie di soddisfazione". "De Pascale mi ha detto – aggiunge il prefetto Ricciardi – che in Emilia-Romagna una persona su due pratica volontariato. Tutto il territorio contribuirà per aumentare il senso di sicurezza". I nuovi tredici volontari svolgeranno le azioni di supporto dei carabinieri, aiuteranno cittadini e turisti in tutta la città, dalle operazioni più semplici come fornire indicazioni e informazioni, a quelle più complesse. In questo caso l’intervento sarà sempre dei carabinieri, ma il lavoro dei volontari sarà fondamentale per coordinare le attività e avvisare in caso di situazioni critiche e potenzialmente pericolose. Le new entry dell’associazione, premiate dalle autorità, sono: Davide Barboni, Costantino Biancucci, Efre Biolcati Rinaldi, Fabio Giorgi, Raffaella Iandolo, Giovanni Maiello, Matteo Masotti, Nevio Monti, Azzurra Paiano, Patrizia Romagnoli, Aldo Sacco, Bruno Testardi e Federica Zappia.

In un’associazione di volontari non sorprende vedere persone di diverse fasce d’età, ma in questo caso la differenza tra il più anziano e il più giovane è notevole. Bruno Testardi, ex bersagliere, ha ben 86 anni, mentre il più giovane, Matteo Masotti, non è ancora maggiorenne, e compierà 16 anni a marzo. "Sono stato per tanti anni nel corpo dei bersaglieri, ho fatto anche il disinnescatore – spiega Bruno Testardi –. Adesso che sono vedovo trascorro il mio tempo libero facendo volontariato". Matteo Masotti non ha ancora compiuto 16 anni ma ha le idee chiarissime. "Sono entrato nell’associazione perché dopo la scuola vorrei entrare nell’esercito, c’è un problema di sicurezza e quindi voglio dare il mio contributo". Età e storie diverse, accumunati da un unico obiettivo: aiutare.

Jacopo Ceroni