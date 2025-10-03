Le nuove sfide della pizzeria Enea

La Pizzeria Enea, al civico 60 di viale Roma a Castel Bolognese, ha aperto i battenti lo scorso mese di maggio e già si è imposta nel panorama della ristorazione takeaway. Guljan Mehilli, albanese da 17 anni in Italia, è il titolare. "Sottile e croccante" è la sua proposta che, appunto, ha riscosso subito un grande successo. La storia di Guljan è quella di un grande lavoratore, sempre attento a tutte le dinamiche, in grado di imparare in fretta e dotato di uno spirito coraggioso, costantemente pronto a nuove sfide.

"Sono arrivato in Italia che avevo 17 anni. Ho iniziato subito a lavorare nel campo dell’agricoltura. A questa attività ho iniziato a legare quella serale di lavapiatti, in una pizzeria di Imola. Nelle serate ‘cariche’, soprattutto nei weekend, c’era bisogno di fare anche altro, e così ho iniziato a dare una mano al pizzaiolo. Pian piano mi sono avvicinato e appassionato a questo mondo, staccandomi progressivamente dall’agricoltura. Mi sono trasferito alla Pavona a Faenza, maturando una significativa esperienza, anche in termini di gestione di situazioni e di numeri più alti. Ho lavorato anche in altri locali, poi ho deciso di provare un’altra esperienza".

Il grande salto è avvenuto nel 2025: "Fin da inizio anno cercavo una occasione per avviare una attività tutta mia. Si è presentata l’opportunità di una pizzeria da asporto a Castel Bolognese e l’ho colta. Mi sono messo in gioco. Ho deciso di provare. All’inizio avevo qualche timore, anche perché, di pizzerie, ce ne sono già molte. La mia proposta però è un po’ diversa dalle altre, perché la pizza che produco nel forno rigorosamente a legna è, appunto, sottile e croccante. Soprattutto ai bordi è croccantissima. A Castel Bolognese, questo tipo di pizza, in pratica la faccio solo io".

Pizzeria Enea, che osserva il turno di chiusura il lunedì, è aperta tutti i giorni dalle 18 alle 22. Nei weekend, l’apertura è anticipata alle 17.30: "Sono contento – ha proseguito Guljan Mehilli, che lavora anche come montatore in un’officina meccanica – perché i clienti apprezzano molto la mia proposta. Il segreto sta tutto nell’impasto. Ho anche frequentato un corso all’Accademia Chef Italia di Bologna e, in quel contesto, ho imparato tutto un mondo di impasti. Quello definitivo è stato il frutto di tanti tentativi. I clienti sono soprattutto locali, ma qualcuno viene anche da Faenza e da Imola. Purtroppo non ho lo spazio per accogliere i clienti nel mio locale, ma qualcuno di passaggio, ad esempio, ha comprato la pizza con la famiglia e se l’è mangiata in macchina".

Guljan Mehilli, che nelle giornate di lavoro intenso ha come collaboratori i propri genitori, ha deciso di puntare su prezzi accessibili (5 euro per una pizza margherita, ad esempio) e sulla tradizione. Sì, la tradizione di materie prime di qualità, ma acquistate da fornitori locali, così come la tradizione di un menù, dove le farciture proposte sono quelle standard, senza troppe elaborazioni ‘gourmet’. Poi c’è anche il sogno nel cassetto: "Effettivamente sono un po’ penalizzato dal fatto di non poter accogliere i clienti e dar loro la possibilità di consumare la pizza nel mio locale. Se tutto andrà come deve andare, non escludo che, in futuro, si possa pensare anche di ampliare l’offerta, magari in un locale più grande. Tutto però andrà ponderato – conclude –, facendo il passo secondo la gamba".