Le onorificenze al merito. Premi ai soccorritori dell’alluvione

Sarà il Teatro Alighieri, domani alle 17, ad ospitare la cerimonia di consegna delle onorificenze Ordine al merito della Repubblica Italiana. Cominciamo dai dipendenti della Questura: Caterina Ambrosini (sostituto commissario a Lugo) e Giuseppe Fantini, ex dirigente della Polizia di Stato e presidente Anps. Carabinieri: il tenente colonnello Gennaro Flauret, già in servizio a Ravenna; Massimiliano Campagnoli, comandante della Stazione dei carabinieri di Conselice; riconoscimenti al ravennate Fiorenzo Michele Di Leo, comandante del Nucleo investigativo al Comando provinciale di Ancona; Salvatore Pacia, comandante della Stazione di Marina di Ravenna; Giorgio Vianello, luogotenente già comandante della Stazione di Ravenna (ora in pensione).

Guardia di Finanza: Vittorio Alloni, maresciallo al Comando provinciale; Sergio Carlucci, luogotenente a Marina; Marcello Iervolino, appuntato al Comando provinciale e Ivan Passabì, luogotenente in pensione. Capitaneria di Porto: Pietro Surgo, 2° Capo Guardia Costiera cittadina. Vigili del fuoco: Fabio Bellini, in servizio a Faenza; Michelangelo Borino, già vice comandante a Ravenna e attuale comandante a Ferrara; Maurizio Gubiotti e Marco Pedulli, entrambi in pensione. Esercito: Roberto Gennarelli, tenente colonnello e vice comandante del Poligono Foce Reno. Polizia locale: Andrea Giacomini, comandante provinciale del Corpo. Riconoscimenti andranno a componenti delle pattuglie della polizia provinciale intervenuti con piccole imbarcazioni durante l’alluvione 2023: Stefano Bondi, Luca Chiarini, ispettori Filippo Panzavolta e Giacomo Sebastiani, Paolo Rivani e Michele Vernocchi.

Diedero un grande aiuto durante le alluvioni Oriano Ballardini (pensionato di Bagnacavallo), Massimo Ciani (dipendente di una ditta a Faenza), Emanuele Venturelli (titolare di una ditta individuale a Faenza), il pensionato brisighellese Arnaldo Visani, Marco Iachetta, già responsabile della Protezione Civile della Romagna Faentina ed Elvio Cangini, ex direttore tecnico del Consorzio di Bonifica. Onorificenze a Umberto Turicchia, titolare della trattoria più antica di Ravenna - Al Gallo - gestita con il papà Fernando, Alessandra Agirelli, dipendente Avis; Leo Celotti (ritirerà il premio alla memoria del restauratore ravennate la figlia Daniela); il presidente del Rotary Faenza, Scipione De Leonardis; il dipendente della Prefettura, Antonino Gentile; Cinzia Ghirardelli dei Lions; Marco Maniero, presidente Artiglieri; Patrizia Ravagli, dirigente scolastico in pensione; Fabrizio Saporetti, Lions; Fabio Bazzocchi, consigliere comunale a Ravenna e Nicolò Iacovella, al quale il prefetto De Rosa consegnerà una lettera di ringraziamento per il suo gesto di generosità.