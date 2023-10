Le opere coreane in mostra a Spazio Ceramica. Gli artisti Sung Koo Hong e Jong Hyun Park

Sung Koo Hong e Jong Hyun Park sono i due ceramisti coreani che per il loro legame affettivo molto stretto con la città di Faenza che esporrann, a ingresso gratuito, le loro opere presso Spazio Ceramica Faenza, il negozio permanente dell’Ente Ceramica Faenza di via Pistocchi 16. Entrambi i ceramisti, originari della Corea del Sud hanno un particolare legame con la città. Sung Koo Hong, proprio a Faenza, si è diplomato all’Istituto Statale d’arte per la ceramica Gaetano Ballardini nel 2001 e successivamente, nella sua terra di origine ha aperto Bottega Hong; il suo studio anche se ha mantenuto molto forte il legame con la città manfreda. Jong Hyun Park risiede in Germania dove è docente nel laboratorio di ceramica del Dipartimento artistico dell’Accademia di Belle arti di Stoccarda. Orari visite dal 6 al 12 ottobre : dal martedì al giovedì, dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.