Le opere d’arte del territorio, il corso

Mercoledì 25 gennaio nella sala comunale di Conselice alle 20.30 partirà un corso di storia dell’arte in tre lezioni, organizzato dall’Università per adulti di Lugo. Una bella opportunità per scoprire il patrimonio artistico e culturale del territorio: il programma prevede in fatti un excursus con descrizione e analisi delle opere d’arte più significative tra l’anno Mille e il Novecento presenti sui territori di Conselice, San Patrizio e Lavezzola, cui seguirà una visita guidata. Il costo è di 40 euro, più 10 di quota associativa. Info. 0545.900197.