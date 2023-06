Le opere dei ragazzi tra le vetrine

Si inaugura domani alle 11 l’evento espositivo della scuola Tavelli di Ravenna, da un’idea di Barbara Arveda. La mostra, dal titolo ’Libri d’artista, studenti e maestri’ si svolge nelle vetrine del centro storico di Ravenna da domani fino al 20 giugno. L’idea è la creazione di un libro d’artista, oggetto d’arte a forma di libro, grazie alla creatività dei ragazzi. Le opere dei giovanissimi sono esposte accanto ai libri di alcuni maestri che hanno partecipato alle edizioni di ’Bibliomosaico, libri d’artista in tessere musive’ per la Biennale di mosaico di Ravenna. Le opere sono esposte nelle vetrine dei negozi in una sorta di installazione in cui i giovani allievi sperimentano le differenti modalità artistiche dell’arte contemporanea.