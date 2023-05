Le opere del corso di arte creativa

Alle 18, il Circolo Fotografico Massese, in via Saffi 4 a Massa Lombarda, aprirà la sede alle opere delle 17 donne partecipanti al corso di arte creativa condotto da Laura Bubani, in arte Biba, conclusosi il 18 aprile, con una temporanea esposizione. Il Circolo Fotografico Massese offre pertanto la possibilità di ammirare, per due weekend consecutivi, un centinaio di opere realizzate grazie alle sette lezioni di arte creativa tenute dalla Bubani presso la sede dell’UdI di Massa Lombarda dal 7 marzo al 18 aprile, associazione che ha promosso e sostenuto l’iniziativa. Orari: oggi 18-20, domani 10- 12.