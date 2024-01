Le opere di Cervellati

Nuova mostra alla Sala del Carmine di via Rustici a Massa Lombarda. Si tratta dell’esposizione ’Sovrapposizioni materiche’ di Maurizio Cervellati. L’inaugurazione ci sarà oggi alle 18 e la mostra, con 15 opere, sarà visitabile gratuitamente fino al 4 febbraio ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. a mostra è caratterizzata dall’uso di materiali che si trovano nella quotidianità, spesso uniti insieme e sovrapposti con collanti, colori, sabbie esprimono gesti, spesso di rottura verso il quotidiano. Il 25 gennaio, giorno di San Paolo, la mostra organizzata dal Comune di Massa Lombarda resterà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Maurizio Cervellati è nato a Lugo nel 1953. Nel 1972 consegue il diploma di maestro d’arte all’Istituto Statale D’Arte per la ceramica di Faenza e nel 1974 il diploma di Magistero Artistico (Design nella ceramica).

Nel 1974 vince il Concorso Internazionale della Ceramica Contemporanea a Faenza, in quel periodo partecipa e vince diversi concorsi di pittura. Negli anni 74/75, apre uno Studio di Design e arredamento ad Imola. Dal 1975 al 2018 interrompe completamente ogni attività artistica per iniziare una carriera manageriale internazionale. Numerose le mostre personali e collettive in Italia ed all’estero; tra queste Padova, Venezia, Roma, Imola, Lugo, Avellino, Palermo, Lussemburgo, New York, Innsbruck, Stoccolma, Parigi.