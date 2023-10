"Le opere di mio marito distrutte dall’alluvione"

"Quando ho visto le sue opere distrutte mi è sembrato di vederlo morire nuovamente – dice Cristina Ramenghini, moglie di Andrea Mauro, alias Mauro Andrea, noto artista faentino morto nel 2010 –. Sono state almeno tre giorni nell’acqua; mia figlia mi diceva di provare a recuperare qualcosa, ma è stato impossibile". E così l’alluvione ha strappato alla moglie e alla figlia ciò che era rimasto di Mauro dopo la morte, la sua arte. "Guardare le sue opere per me è vedere lui – dice Cristina Ramenghini –, avere la sua arte in casa era vedere Andrea anche se non c’era più. Ha lavorato oltre trent’anni e ho visto girare molto le sue opere in casa, erano una parte di lui. È stato difficile vedere i disegni in carta zuppi e le opere pittoresche con la muffa, dovevo decidere di non guardarle". La moglie, infatti, conservava alcune delle sue opere nel garage e nella cantina di casa, in via Bettisi, che con la seconda alluvione è stata sommersa. "La prima alluvione non ha creato problemi – dice Cristina Ramenghini – ma io, avendo visto la situazione del fiume, avevo spostato le opere al primo piano. Nella seconda alluvione però l’acqua è arrivata quasi al soffitto: nessuno se lo aspettava, tutto è andato distrutto". Rimangono solo le opere che erano state spostate in un deposito. "Le opere più grandi di dimensione e le meno vendibili non le tenevo in casa, quindi le ho – afferma la moglie – ad Andrea piaceva lavorare in grandi dimensioni, i lavori più belli sono rimasti, ma sono i più difficili da gestire per le esposizioni e per la vendita, perché costose. Le opere più piccole che tenevo in casa non sono vendibili, non ho il coraggio di proporle. Andrea era un perfezionista, anche se diceva che la perfezione non esiste. Non avrebbe voluto vedere le sue opere così".

La voglia di sperimentare ha caratterizzato la sua vita: ha lavorato con tantissimi materiali diversi. "Ha spaziato tra ceramica, marmi e bronzo, ma ha sempre prediletto i disegni". È nato come grafico a Faenza, aprendo la bottega negli anni ‘70 in via Severoli. Direttore della sezione artistica della Cooperativa Ceramica a Imola dal ‘92 al 2000, ha conosciuto artisti di fama internazionale. "Gli piaceva parlare di altri artisti amici e sapere come andava il lavoro di altri o se facevano esposizioni: era contento se il loro lavoro andava bene". Nel 2011, dopo la sua morte, è stata allestita al Mic una mostra con un percorso sul suo lavoro: non solo ceramica, ma anche disegni. "Ha sempre disegnato – dice Cristina Ramenghini –, per lui era la cosa più naturale e semplice, gli bastava un cartoncino: quando lo vedevo disegnare mi sembrava una magia. Poi a Faenza non puoi non provare a fare qualcosa in ceramica, ha iniziato su proposta di Mirta Morigi. Aveva un rapporto di amore-odio con la ceramica: per questo ho voluto intitolare la mostra al Mic ’Io odio la ceramica’".

Caterina Penazzi