Le opportunità dell’A.I. con Gallese e Contucci

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’ex-chiesa di Santa Umiltà a Faenza, l’iniziativa organizzata da Confartigianato della provincia di Ravenna su opportunità e rischi di una rivoluzione già in atto, quella dell’Intelligenza Artificiale.

Riflessioni affidate a due scienziati di primissimo piano come Pierluigi Contucci e Vittorio Gallese. Molto interesse si è creato sia tra gli imprenditori che tra i giovani studenti del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, che ha collaborato nell’organizzazione dell’iniziativa.

Per Vittorio Gallese, neuroscienziato di fama mondiale (in foto), il cambiamento che l’Intelligenza Artificiale porterà nella vita delle persone è uno dei temi più caldi nel dibattito odierno. "La prima cosa da dire è che ne dobbiamo sapere ancora di più, e quindi abbiamo bisogno di più ricerca su questo campo. Sicuramente le tecnologie digitali stanno cambiando gli scenari delle nostre vite, i nostri stili di relazione, e di fronte a questi cambiamenti dobbiamo evitare atteggiamenti tecnofobici. Dobbiamo capirne di più per regolamentarla e per utilizzarla per fini positivi, evitando le possibili distorsioni".

Secondo Pierluigi Contucci, studioso di meccanica statistica dei sistemi complessi, l’intelligenza artificiale può avere un impatto estremamente positivo e molto rilevante per le piccole e medie imprese, e soprattutto per gli artigiani: "L’artigianato italiano è creatività, quella di chi è cresciuto immerso nella cultura del nostro Paese non è un qualcosa che l’intelligenza artificiale può replicare. Questa, invece, può aiutare a gestire in modo molto più efficiente tutti quei processi che, dalla creazione, portano alla commercializzazione".

Confartigianato ha da tempo messo il tema della dell’Intelligenza Artificiale al centro dei suoi lavori e delle proprie riflessioni sul futuro del tessuto economico e produttivo italiano.