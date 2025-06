Le osservazioni sulla nuova Giunta

È nata la giunta del sindaco Alessandro Barattoni e balza agli occhi una novità positiva: una persona giusta al posto giusto! Mi riferisco a Roberta Mazzoni, nominata non perché brava nella ‘cattura del voto’ ma perché competente in specifiche materie, le stesse di cui dovrà occuparsi da assessore. Il ricorso alle competenze, suggerito tra l’altro dalla legge istitutiva degli Enti locali, appare lapalissiano. Ciò nonostante risulta di difficile applicazione, non solo a Ravenna, al punto che sempre più cittadini rinunciano al voto. Mi permetto qualche osservazione. La prima è riferita alle politiche ambientali: chi se ne dovrà occupare? Hiba Alif (con delega al Futuro sostenibile), o Barbara Monti (Aree naturali, Parco del delta del Po), o Giancarlo Schiano (Verde pubblico e riforestazione) o, infine, Federica Moschini (Autorizzazioni ambientali)? La seconda: chi avrà la responsabilità della Sicurezza? Il vicesindaco Fusignani (Ordine pubblico), o Schiano (assessore alle legalità)? E perché non accorpare il Decentramento (Federica Moschini) alla ‘Partecipazione’? Poi come mai è stato nominato un Assessore al ‘Centro storico’ e non, ad esempio, uno al ‘Litorale’? Concludendo, caro Barattoni, non ti pare di avere esagerato ad affidare, coi tempi che corrono, un tema tanto complicato come quello della ‘Pace’ alle fragili spalle di una ventenne? Ad ogni buon conto, buon lavoro a tutti e… che Dio ce la mandi buona!

Luca Bernardi