Le pagelle all’amministrazione . Un mandato tra luci e ombre

Nella pagella dei voti da 1 a 10, richiesta durante il confronto organizzato fra i candidati sindaco di Lugo mercoledì per giudicare gli ultimi due mandati del governo cittadino, l’amministrazione uscente fatica a raggiungere la sufficienza. Solo due dei candidati – Randi e Zannoni- si sono lanciati nel dare i voti. Gli altri due – Barone e Valgimigli - hanno rinunciato limitandosi a segnalare cosa non è piaciuto o lasciando il compito all’elettorato. Enrico Randi, sostenuto dalla lista "Noi con Enrico Randi" ha bollato l’operato di Ranalli con un bel 4.

"Il secondo mandato in particolare non mi è proprio piaciuto – ha sottolineato citando una lunga lista di mancanze, fra cui "l’incaponirsi su piazza XIII Giugno", la "ZTL sbagliata", i "vincoli imposti sui palazzi storici per le ristrutturazioni" a fronte dell’emergenza abitativa, i negozi che chiudono e la mancata concertazione con i cittadini. A bilanciare è arrivato il 7 e mezzo attribuito dalla candidata della coalizione di centro sinistra, Elena Zannoni soprattutto al secondo mandato Ranalli, reso difficile da Covid, alluvioni e tornadi. "Se si fosse fatto tutto i nostri programmi elettorali sarebbero vuoti", ha ricordato, ponendo l’accento sulla difficoltà oggettiva nel prendere decisioni senza commettere alcun errore nei momenti di emergenza. Fra loro, si sono interposti i pareri di Francesco Barone, candidato della coalizione di centro destra e di Secondo Valgimigli, sostenuto dalla lista "I Comunisti". Barone ha ricordato che sotto la lente va inserito non solo l’ultimo periodo ma l’intero mandato di Ranalli. "La valutazione di questi 10 anni non è positiva soprattutto nel metodo scelto per governare, vale a dire l’imposizione delle scelte e non la loro condivisione coi cittadini", ha precisato.

"Credo che nei primi 5 anni si sarebbe potuto fare molto di più a beneficio del mandato successivo". Per Valgimigli la richiesta di giudizio va rimandata ai cittadini nel momento in cui andranno alle urne. "Ho sempre detto di non avere nemici in politica ma avversari coi quali confrontarmi", ha precisato il candidato de I Comunisti. Il fair play fra i possibili futuri sindaci è continuato nel momento in cui gli organizzatori dell’evento – la redazione del settimanale Nuovo Diario Messaggero – hanno chiesto ad ognuno di loro di esprimere un giudizio sugli altri contendenti, giudizio sul quale tutti hanno glissato. Per il resto la serata si è sviluppata senza particolari clamori: si è parlato di sicurezza del territorio, sanità, coinvolgimento dei cittadini, rilancio della città e le opportunità da indirizzare ai giovani.

Monia Savioli