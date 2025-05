Le pagine di Marco Baliani

Alle 18 di domani, il suggestivo chiostro della Biblioteca Taroni a Bagnacavallo, ospita Marco Baliani con ’Con il cuore in bocca – readings’ (edito da Titivillus). Un incontro poetico e vibrante, in cui l’autore darà voce alla parola come esperienza fisica ed emotiva: dal cuore alla bocca, fino a farsi vento nell’animo di chi ascolta. Un momento intenso che unisce oralità e narrazione, capace di lasciare un segno profondo.

Marco Baliani è attore, autore e regista. Con lo spettacolo ’Kohlhaas’ del 1989 dà vita al teatro di narrazione. Ha creato spettacoli-evento per molti attori, tra cui ’Antigone delle città’, ’Come gocce di una fiumana’ e ’Pinocchio Nero’ con i ragazzi di strada di Nairobi o ancora dirigendo progetti come ’I Porti del Mediterraneo’ con attori da tutta l’area mediterranea. Tra gli ultimi lavori teatrali, ’Sette contro Tebe’ andato in scena al Teatro Greco di Siracusa e per Marche Teatro ’Una notte sbagliata’.

Per il cinema è stato diretto da Francesca Archibugi, Roberto Andò, Saverio Costanzo, Cristina Comencini, Daniele Vicari e Mario Martone.

Come scrittore ha pubblicato, tra gli altri, ’Nel regno di Acilia’, ’L’occasione’, ’Corpo di Stato’ e ’Ogni volta che si racconta una storia’. La Biblioteca Taroni si trova in via Vittorio Veneto 1, a Bagnacavallo. L’ingresso all’appuntamento di oggi alle 18 è libero.