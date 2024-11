Le parole di Patuelli a Roma: "Tecnologie e tutele dei diritti devono crescere in parallelo"

Il Presidente della Cassa di Ravenna e dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) Antonio Patuelli ha tenuto ieri mattina a Roma, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la terza Lezione Ugo La Malfa. Le lezioni si svolgono con cadenza annuale e sono tenute da importanti personalità delle istituzioni, dell’economia e della cultura: le precedenti sono state tenute da Mario Draghi, dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e dal Presidente della Consob Paolo Savona. Questi alcuni passaggi dell’intervento del presidente Patuelli. "Sono fondamentali e attualissimi gli ampi orizzonti europei ed internazionali e l’intransigenza morale per le libertà e la democrazia costituzionale di uomini come Ugo La Malfa, che l’avevano appresa soprattutto da Luigi Einaudi, Benedetto Croce e Giovanni Amendola, e dall’esperienza economica e bancaria con Raffale Mattioli che portarono La Malfa anche alla lotta clandestina per la libertà e suoi colleghi di banca, come Antonello Gerbi e Giovanni Malagodi, all’esilio".

In pochi decenni "il mondo è cambiato come mai in millenni.

La radio e la televisione prima, i satelliti, internet e l’intelligenza artificiale oggi, e domani altre inimmaginabili sempre più nuove tecnologie cambiano e cambieranno profondamente e progressivamente gli orizzonti umani. Lo Stato nazionale, conquista di secoli scorsi, non è da rinnegare, ma non è più sufficiente a tutelare e garantire in pieno doveri e diritti di tutti e di ciascuno. I satelliti, internet e l’intelligenza artificiale necessitano di molto di più di leggi nazionali che servono per necessità ed orizzonti più limitati. Tecnologie, sostenibilità e tutele dei diritti debbono crescere parallelamente, così come sono prioritari la vigilanza e l’impegno continuo per la sicurezza in ogni tecnologia. Vi deve essere equilibrio fra innovazioni tecnologiche, sviluppo complessivamente sostenibile e garanzie, con regole e controlli che evitino il disordine e gli abusi diffusi in internet. In assenza di una vera Istituzione mondiale pienamente efficace per emanare e far rispettare regole globali, la dimensione europea è quella minima per realizzare e concorrere a sviluppare regole rispettose dei principi di libertà e di sostenibilità anche per le realtà immateriali sempre più decisive". Ancora: "Sono anacronistiche e pericolose le differenze fiscali fra Stati membri della UE ed ancor più dell’area Euro e dell’Unione bancaria, perché non garantiscono l’uguaglianza dei punti di partenza per le imprese e per la raccolta e l’allocazione del risparmio nella competizione del mercato unico dove il rischio di liquidità è rilevante. E’, infatti, in atto una divaricante concorrenza fiscale fra gli Stati membri, dove quelli meno indebitati necessitano di minore pressione fiscale ed attirano investimenti e giovani culturalmente qualificati".

E’ il "grande debito pubblico dell’Italia la palla al piede allo sviluppo e alla maggiore solidarietà sociale: l’Euro, da un ventennio, garantisce tassi più bassi e oneri più limitati per il debito pubblico che non può e non deve crescere all’infinito. Il nuovo Patto di stabilità europeo deve essere applicato innanzitutto favorendo lo sviluppo". In conclusione "la lotta al cambiamento climatico, la sostenibilità e lo sviluppo non debbono frenarsi a vicenda, ma realizzare circuiti virtuosi sempre basati sulla libertà, la responsabilità, la legalità, per la crescita economica, morale, civile e sociale".