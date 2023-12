Le passioni inconfessabili nello show di Paola Minaccioni

Con il monologo di stand-up comedy ’Stupida Show!’, Paola Minaccioni sarà protagonista sul

palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia oggi e domani alle 21. ’Stupida Show! Paola Minaccioni Special’ è uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, scritto da Gabriele Di Luca, che

ne è anche regista insieme a Massimiliano Setti, autore delle musiche. Il progetto è stato ideato e costruito intorno a una domanda fondamentale: quali temi hanno il compito di indagare la comicità oggi? E quali sono gli aspetti più scomodi del nostro presente che vale davvero la pena raccontare?

Minaccioni incontrerà il pubblico domani alle 18 al Ridotto del Teatro (ingresso gratuito). Stupida Show è uno spettacolo per cuori coraggiosi: politica, potere, differenze di genere, violenza, maternità, sessualità, razzismo, egoismo, pornografia, famiglia, individualismo, sono solo alcuni dei temi che si intendono affrontare in questo nuovo progetto dove Minaccioni accompagnerà il pubblico nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma che non confessiamo. Biglietti oggi dalle 10 alle 13 al teatro; www.vivaticket.it. Prezzi: da 26 a 15 euro. Info: 0544-975166