Le pellicole in programma

I film in concorso alla prima edizione del Noam spaziano dalle atmosfere tipiche dell’interno degli Stati Uniti di ‘The integrity of Joseph Chambers’, di Robert Machoian, per arrivare a indagare anche la sfera erotica con due titoli come ‘Sanctuary’ di Zachary Wigon (si tratta dell’unico film che abbia già una distribuzione definita: arriverà nelle sale italiane fra due mesi), con protagonista la già tarantiniana Margaret Qualley, e ‘Please Baby Please’ di Amanda Kramer, in cui recita Andrea Riseborough, oggi nell’occhio del ciclone per la sua chiacchierata candidatura agli Oscar.

Tra i film di punta senz’altro ‘Palm Trees and Power Lines’ dell’esordiente Jamie Dack, in programmazione il sabato sera e già vincitore del premio per la miglior regia al Sundance, e i messicani ‘Manto de gemas’, dell’esordiente Natalia Lopez – racconto di tre donne variamente coinvolte nella sparizione di una di loro, già vincitore dell’Orso d’argento alla Berlinale – ma anche l’intimo e lacerante ‘Huesera’ di Michelle Garza Cervera, alla sua opera prima. Interessante la scelta di ‘Therapy Dogs’, esordio del giovanissimo canadese Ethan Eng, presentato al Noam in anteprima europea. Chiude il panorama dei film in concorso l’altro canadese ‘Skinamarink’ di Kyle Edward Ball, affaccio su un horror già assurto a cult, complice il web, fra gli appassionati del genere. In cartellone anche alcune opere fuori concorso: il festival si aprirà il primo marzo con ‘American Graffiti’, a cinquant’anni dall’uscita nei cinema. Saranno saranno proiettati anche il documentario ‘Exposing Muybridge’ (evento in collaborazione con la Fototeca Manfrediana) e ‘Monica’ di Andrea Pallaoro, che riceverà il premio speciale del Noam. Fra gli altri ospiti la direttrice della Viennale Eva Sangiorgi, la storica del cinema Emanuela Martini e il critico Roy Menarini.

f.d.