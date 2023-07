Le Perle, via i rifiuti Rimane solo il fango

Hanno fatto rotta per le discariche di buona parte d’Italia le circa 30mila tonnellate di rifiuti alluvionati che l’esercito e alcune imprese specializzate avevano ammassato un mese fa nella discarica temporanea sorta nel cantiere abbandonato dell’outlet Le Parle, non lontano dall’autostrada.

Un cumulo di detriti che era prima stato accumulato nelle strade delle aree alluvionate della città, e che gradualmente ruspe e camion avevano condotto in quella che era diventata a tutti gli effetti una città di relitti.

Non tutti i rifiuti salpati da Faenza hanno fatto rotta per le discariche: "nel piazzale rimangono i cumuli di rifiuti elettronici, i cosiddetti Raee - spiega l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani - per i quali si attendeil sì al riciclo, che deve arrivare dal consorzio preposto". Alle Perle è attualmente presente anche una collina di fango, separato per quanto possibile dai rifiuti veri e propri, il quale però è ancora contaminato da microporzioni di materiali alluvionati, della più diversa natura. "Per il suo trattamento occorrerà passare attraverso un appalto, come da legge regionale. A quel punto il fango, ripulito dai rifiuti, tornerà ad essere considerabile quale argilla".

Per quel fango il ventaglio di possibilità appare comunque ridotto: il materiale in questione, benché non contaminato una volta processato, non potrà essere steso indiscriminatamente in aree verdi o agricole, per via delle sue caratteristiche di impermeabilizzazione.

Sono al momento parimenti da valutare anche eventuali utilizzi industriali nella cornice del ciclo dell’argilla. Un analogo processo di trattamento sarà riservato anche all’altro deposito comunale di fango, quello cioè posto in via Deruta.

Le 30mila tonnellate di materiali accumulate alle Perle rappresentano una quantità di rifiuti pari alla produzione faentina di diverse annate.

Gran parte dei rifiuti è stata indirizzata verso le discariche per via dell’impossibilità di un loro riciclo, considerata la quantità di fango con cui quei materiali erano stati a contatto.

Un’eccezione è rappresentata dai considdetti ingombranti: "la maggior parte di quei materiali sono potuti essere destinati ai termovalorizzatori", prosegue Ortolani.

L’incenerimento, benché normalmente non auspicabile, è stato comunque una soluzione forse meno dolorosa rispetto all’invio in discarica di gran parte di quei materiali. I soli impianti tuttora attivi non sono infatti stati sufficienti, al punto che si è scelto, settimane fa, con una decisione apparsa molto controversa, di sopraelevare ulteriormente la discarica dei Tre Monti, per la quale era invece prevista la chiusura nel 2024.

Una decisione che porta indietro le lancette della storia di qualche anno, prima insomma che quella parte di Appennino si ritagliasse un ruolo a livello nazionale e non solo come hub turistico per lo sport all’aria aperta, in particolare il ciclismo.

La sopraelevazione della discarica non modificherà il destino finale dell’impianto, per il quale è comunque prevista la dismissione nel 2024.

Filippo Donati