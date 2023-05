Le perpetue e le galline del parroco

Tra le perpetue, le governanti dei parroci, ce n’erano di brave, altre meno. In ogni caso dovevano aver superato i 40 anni, detta età sinodale. L’esperienza le rendeva furbe e smaliziate, come svela una tiritera: "Sgnôr pàroc, al vòst galén; sgnôr pàroc, al nòst galén; sgnôr pàroc, al mi galén, com e’ geva la perpetua" (Signor parroco, le vostre galline; signor parroco, le nostre galline; signor parroco, le mie galline, come diceva la perpetua"). A proposito delle galline dei preti un vecchio detto affermava: "Andê a badê el galén de pàroc" (Andare a badare le galline del parroco) col significato di morire. Un tempo i cimiteri erano contigui alle chiese per cui le galline del prete andavano a razzolare tra le tombe.