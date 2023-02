I Capi Rione e l’amministrazione comunale di Faenza manifestano grande perplessità rispetto alle comunicazioni diramate in questi giorni dalla Fisb.

"Considerato infatti che – scrivono – , come da corrispondenza in atti, è tuttora in corso da parte della Fisb una verifica di requisiti giuridici sull’affiliazione della città di Faenza (affiliazione di lunghissima data sulla quale mai nulla era stato fin qui obiettato), mal si comprende come, nelle more di tali verifiche o ‘regolarizzazione’ tuttora in corso, possano essere assunte e comunicate decisioni, peraltro al momento sprovviste di motivazione. In merito è stata indetta una riunione congiunta dei Capi Rione e Consiglio dei 10 per il prossimo lunedì, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso".