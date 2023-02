Le persone vicine a Montanari: "Domenico non si sarebbe mai tolto la vita da solo"

Fu suicidio o fu omicidio? Una domanda a cui gli inquirenti cercheranno di dare risposta, ma sulla quale, sin dalla diffusione della notizia della morte di Domenico Montanari, il 25 luglio 2019, tanti faentini si sono interrogati.

Montanari era una persona molto conosciuta nel piccolo centro storico di Faenza. Lo conoscevano i residenti di Corso Matteotti e delle vie limitrofe, lo conoscevano i commercianti del centro storico, lo conoscevano anche i fornitori della storica macelleria in cui si recava anche la domenica e della quale aveva rilevato le quote dopo essere stato per diverso tempo dipendente. Lo conoscevano bene anche i vicini dell’appartamento in Borgo nel quale abitava, e che aveva acquistato dalla Curia dopo vari anni passati in affitto.

In chiesa peraltro Montanari si recava abitualmente, non solo perchè era devoto e perchè in passato aveva frequentato il seminario, ma anche perchè con la chiesa aveva mantenuto i contatti, offrendosi persino di suonare le campane. Per questo erano state numerose le persone che alla notizia della sua scomparsa lo avevano ricordato. Una sfilza lunghissima di persone che si erano dimostrate dispiaciute e sgomente nell’apprendere che fosse morto. Qualcuno sin da subito non si era capacitato ed anche le immediate ipotesi relative al fatto che non si trattasse di suicidio furono suffragate, nella mente di chi quel giorno si fermò incuriosito davanti alla macelleria, innanzitutto per la massiccia presenza della Polizia di Stato che in Corso Matteotti intervenì con squadra mobile, anticrimine e scientifica.

"Non si era sarebbe mai tolto la vita da solo", dice un conoscente, una persona che è stata molto vicina a Motanari e lo afferma e ribadisce con grande certezza. E in effetti sono diverse le persone fra chi lo conosceva molto bene che sostengono di non essere mai state convinte del fatto che il macellaio possa essersi suicidato, e proprio in seguito alla pubblicazione della notizia della riapertura del caso rivela di aver pensato: "Finalmente Domenico potrà trovare pace". Al di là delle convinzioni personali, a fare chiarezza dovrà ora essere naturalmente la giustizia.

Chi ha condiviso con il 64enne molto tempo precisa che "Domenico era una persona buona e volenterosa, viveva per il suo lavoro e si dava sempre da fare per accontentare tutti. Forse anche troppo visto che è capitato che qualcuno se ne approfittasse".

Coloro che lo conoscevano concordano nell’affermare che "Ha sempre dato tanto, ma purtroppo ha sempre ricevuto poco", e chi lo ha incontrato qualche giorno prima di quel giovedì sostiene che negli ultimi mesi di vita "non era più lui, era cambiato. Ma per come lo conoscevo non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Due settimane prima era sparito per alcuni giorni, una cosa che non era da lui e poi – conclude – mi disse che aveva perso il cellulare".