’Le Petit Orgue’ suona Mozart

’Zauberflöten’: giocando sul titolo di uno dei suoi capolavori, l’ensemble di flauti ’Le Petit Orgue’ presenta un programma interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonisti, oltre a brani strumentali e vocali tratti da alcune tra le opere più conosciute del genio salisburghese, anche alcuni lavori meno noti, come l’’Andante K 616’, originale per organo meccanico e il ’Rondo dalla Sonata K547’ per

pianoforte.

Il concerto si terrà alla chiesa del Pio Suffragio, in piazza Baracca, 1, a Lugo. Ore 18, con ingresso a offerta libera.