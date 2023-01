Le pinete: una carta turistica da giocare

L’Ente Parco del Delta del Po ha destinato circa 6 milioni di fondi ottenuti dal Pnrr per realizzare alcuni importanti interventi di valorizzazione culturale e turistica dell’area protetta ravennate. A questi fondi vanno aggiunti 25 milioni di euro di altri fondi del Pnrr su cui gli altri Comuni del Parco, la Regione Emilia Romagna e il Parco del Delta potranno contare per progetti volti alla riqualificazione culturale e all’attrattività turistica. Il Parco del Delta non è responsabile delle pinete di Ravenna, la proprietà delle quali è del Comune, che ne cura la gestione, in particolare della vastissima rete di sentieri pedonali e percorsi ciclabili. Le pinete di Ravenna sono molto estese (rappresentano il complesso forestale più grande della bassa pianura Padana) ed è, quindi, possibile dare destinazioni diverse alle due aree a nord e sud della città. Così, la Pineta di Classe è destinata ad una fruizione più strutturata e, non a caso, in essa è previsto l’interessante intervento che riguarda la storica Cà delle Aie, a Fosso Ghiaia, per il completamento delle opere edili e impiantistiche finalizzate alla realizzazione di una struttura turistica. Al piano terra troverà spazio un ristorante per la valorizzazione della gastronomia ravennate e dei prodotti delle pinete e,...