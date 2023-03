‘Le piste di carta’ al Novecento

‘Le piste di carta’ è il titolo del romanzo, edito da Il Margine, che Mauro Maggiorani presenta oggi alle 18.30 al Caffè Novecento di corso Mazzini 69A a Faenza. Alla presentazione, organizzata dalla Libreria Moby Dick di Faenza, interverranno Gianni Francesconi e Dario Taraborrelli.

Nel romanzo Miro Casadei, chiamato ad analizzare le carte di un archivio di una controversa famiglia romagnola, i cui membri hanno avuto stretti rapporti con il regime fascista, si trova per le mani le prove di un possibile vecchio delitto che molto ha a che fare con l’occupazione nazista. Come muoversi? Con chi confrontarsi? Quale sarà la mossa giusta da fare? Nel frattempo, Dima, il gigantesco e muto amico serbo di Casadei, ha recuperato in una casa abbandonata sul litorale, alcune carte che possono far luce sulla morte del padre di Giovanni Pascoli.