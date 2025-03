Le poesie ’istantanee’ dei bimbi delle primarie

La biblioteca Trisi di Lugo festeggia la giornata mondiale della poesia con l’iniziativa ‘A tutta poesia!’. Oltre a costituire una forma d’arte letteraria, la poesia è uno strumento efficace per i bambini per imparare a parlare di sé e delle proprie esperienze, delle emozioni suscitate dalla vita e dagli incontri: un modo per riflettere sul mondo e quanto li circonda. Leggere, scrivere, ascoltare poesie con i più piccoli libera potenzialità introspettive ed espressive. Il 21 marzo dalle 17 la sezione ragazzi della Trisi festeggerà la giornata mondiale della poesia presentando pubblicamente le attività realizzate con le scuole nel corso dell’anno, con una mostra degli elaboratori creati dai bambini delle elementari di Lugo. Tutti i partecipanti potranno realizzare una poesia ‘istantanea’ nell’attività ‘Scintille creative’ condotta per l’occasione dalle docenti Paola Corbolante e Mirka Tabanelli.

La biblioteca di Lugo dal 2018 promuove attività didattiche con le scuole sulla poesia, nel 2024 ha deciso di avviare un nuovo progetto per far familiarizzare i più giovani con il linguaggio poetico. Sono state rivolte alle scuole diverse proposte: l’invito a leggere in classe una poesia al giorno, momenti di formazione rivolti ai docenti sul tema della poesia, un laboratorio di produzione poetica destinato alle classi quarte della scuola elementare e curato dall’associazione ‘Are you reading’. "Quando le insegnanti Mirka e Paola mi hanno parlato di promuovere la poesia nella scuola primaria – spiega l’assessora all’istruzione, Daniela Geminiani – mi sono chiesta se potesse funzionare, nei luoghi comuni il linguaggio poetico è visto come distante dalle nuove generazioni. Ma, considerando i risultati, spero proprio che questo percorso contribuisca a far superare questo pregiudizio. Il linguaggio dei giovani e dei bambini, oggi, è immediato, concreto, essenziale, veloce e collegato alla realtà da un lato, fantasioso dall’altro. Le stesse caratteristiche del linguaggio poetico. La poesia risponde all’esigenza di immediatezza della nostra contemporaneità, ha tempi brevi di lettura, suscita ricordi, emozioni, stati d’animo tutto in pochissimi versi".

La mostra delle poesie realizzate dalle classi che hanno partecipato al progetto sarà visitabile negli orari di apertura della Sezione ragazzi della biblioteca dal 21 marzo al 5 aprile.

Matteo Bondi