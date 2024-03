Le poesie scritte nel lockdown. Maltoni oggi alla Feltrinelli

La scrittrice ravennate Alessandra Maltoni sarà oggi alla Libreria Feltrinelli di Ravenna a per la presentazione del suo ultimo lavoro poetico, “Spazi di Parole”. L’appuntamento è alle 18, in via Armando Diaz, 14. Sarà un evento che promette di immergere il pubblico in un viaggio attraverso le parole e gli spazi della poesia contemporanea.

Dialogherà con l’autrice la scrittrice Floriana Guidetti, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare le profondità e le sfumature di questo straordinario lavoro.

“Spazi di Parole” è una silloge di poesie che ha tratto ispirazione dai momenti di vita e cambiamento causati dalla pandemia di COVID-19. Maltoni esplora il concetto di spazio, sia fisico che emotivo, creando poesie che abbracciano la materialità della vita quotidiana. Con uno sguardo attento all’osservazione e all’immaginario poetico, l’autrice fonde la realtà con la fantasia, dando vita a poesie che spaziano dall’antico al contemporaneo.

In quest’opera, Dante Alighieri diventa una musa ispiratrice, suggerendo riflessioni profonde e significati nascosti. Maltoni utilizza un linguaggio semplice e versi liberi, che rendono le sue poesie accessibili a tutti, affrontando temi noti con profondità e emozione.

La copertina dell’artista Roberto Pagnani, evocativa del Paradiso dantesco e di Beatrice, aggiunge ulteriore profondità alla lettura, invitando il lettore a esplorare le molteplici dimensioni delle parole di Maltoni.

Gli organizzatori invitano "a partecipare a questa serata di presentazione, dove avrete l’opportunità di immergervi nelle atmosfere suggestive e nelle emozioni suscitate da “Spazi di Parole”". Ingresso gratuito.