Le porte girevoli di Margherita: "Volevo diventare magistrato invece ho fatto la giornalista. Spadolini fu il mio maestro"

Stregata da Manzoni approdò a Beccaria che le aprì un inedito scenario con l’obiettivo di diventare magistrato; invece il destino di Margherita Ghinassi fu altro, il giornalismo. E così, con la laurea in giurisprudenza in tasca, cominciò dalla redazione del settimanale del Pri, ‘la Voce di Romagna’, per passare all’ufficio stampa del partito in Regione. Era il tempo del grande balzo repubblicano trainato dai due anni di Spadolini presidente del Consiglio e fu proprio lui a suggerire a Stefano Folli, direttore del quotidiano del partito ‘La Voce Repubblicana’, di chiamare a Roma Margherita. Così fu e fu il trampolino: dalla carta stampata alla Rai a Bologna poi ancora Roma, al Tg1, a coprire l’informazione politica, fu lei a mandare senza commento il lancio di monetine a Craxi, poi al seguito del presidente della Repubblica Cossiga per approdare alla conduzione del Tg1 delle 13.30. E dopo sei anni in video eccola al seguito di quattro ministri degli Esteri consecutivi: quattrocento missioni in giro per il mondo per poi approdare alla direzione generale della Rai. Per 25 anni Margherita Ghinassi ha anche condotto la cerimonia in teatro per il Premio Guidarello e dal 2022 è nella giuria del premio.

"Un percorso emozionante, anche dal punto di vista di genere perché di donne allora nei giornali e in Rai ce n’erano ben poche; ma soprattutto incredibile perché il giornalismo non era certo nei miei pensieri, non capivo il linguaggio della politica, il mio obiettivo era di fare il magistrato". Poi ha imparato...e in fretta. "Merito di Spadolini. Per sei anni ho avuto contatti frequenti, anche quando fu presidente del Senato, mi ha spiegato il politichese, il linguaggio criptico dei politici, e merito anche di Stefano Folli, mio direttore alla Voce Repubblicana. Sono loro che mi hanno fatto crescere e da parte mia ho messo lo studio continuo, libri su libri".

A questo punto è bene cominciare dall’inizio. Partiamo dalla sua famiglia, dove è nata? "A Ravenna, in casa. Sono l’ultima arrivata dopo tre maschi. Il babbo, Walter, era tecnico della società del gas, la mamma, Wally Sassi, funzionaria della Cassa di Risparmio e apprezzata mezzo soprano e arpista".

La scelta di giurisprudenza all’università come scaturì? "Dopo le medie, la mamma volle che scegliessi una scuola che desse subito un lavoro e puntai sull’Iti dove mi diplomai nel ‘75, analista chimica. Dopodiché decisi, in autonomia e senza dire nulla in casa, di iscrivermi a legge. Sono sempre stata appassionata di Manzoni, i Promessi sposti l’avrò riletto decine di volte e da Manzoni a Beccaria il salto è brevissimo. Fu la lettura del suo ‘Dei delitti e delle pene’ ad aprirmi le porte di giurisprudenza, volevo fare il magistrato".

Ma non è andata così! "Sul treno per Bologna delle 6,30 c’erano ogni mattina due esponenti del Pri ravennate, Amerigo Battistuli che lavorava all’Agci a Bologna e Secondo Bini, ex sindaco, eletto in Regione. Mio nonno Roberto era stato consigliere comunale del Pri a Ravenna e conosceva benissimo Bini, poi conobbi anche Giannantonio Mingozzi; a un certo punto quando il direttore della Voce di Romagna, il settimanale del Pri ravennate, passò ad altro lavoro, mi chiesero di prendere il suo posto".

E lei? "Acconsentii, in via provvisoria, anche se non sapevo nulla di giornalismo. Ma imparai in fretta, scrivere, impaginare, andare in tipografia. Ero già laureata, una tesi, pensi, sul diritto alla privacy. Nel 1983 supportai la campagna elettorale di Mingozzi, ricordo che a Ravenna veniva spesso Spadolini, e lo conobbi. Fu l’anno in cui il Pri fece il grande balzo. Dopodiché al Pri regionale cercavano un addetto stampa: accettai".

Ormai il percorso era segnato... "Sempre sulla scia delle sostituzioni. Perché nell’estate del 1985 Stefano Folli, direttore del quotidiano organo del Pri, ‘La Voce Repubblicana’, avendo necessità di sostituire i giornalisti che andavano in ferie, mi chiamò, su indicazione proprio di Spadolini che all’epoca era ministro della Difesa. Ero l’unica donna della redazione. Fu in quel momento che iniziò la mia avventura e nel 1987 diedi l’esame da professionista".

Com’era il suo rapporto con Spadolini? Quando era direttore del Carlino e poi del Corriere della Sera era quasi inavvicinabile... "Con Spadolini ho avuto a che fare per almeno sei anni, prima mi chiamava ‘la ragazza’, poi Margherita, lui era assieme amabile e insopportabile, ma da lui e da Folli, come ho detto, ho imparato tutto".

Quando venne il momento della Rai? "Il 13 gennaio 1988 fui chiamata dalla Rai per coprire un posto alla sede di Bologna. Confezionavo il Gazzettino delle 7, delle 14 e delle 19,30. Fu in quel periodo che cominciai a seguire i congressi dei partiti, si tenevano quasi tutti a Rimini. E per il congresso del Pci il Tg1 prese il mio servizio perché l’inviato, Pionati, si era ammalato. Il direttore, Nuccio Fava fu soddisfatto".

Un passepartout per la Rai a Roma. "A Bologna era dura e speravo nell’assunzione a Roma. Insistetti e nel giugno del 1989 entrai al Tg1 fuori quota dei partiti. Biagio Agnes, il direttore generale, disse: ‘Ogni tanto ci vuole un bravo giornalista!’. All’inizio preparavo testi, letti dal presentatore del Tg1; poi mi fecero seguire l’Msi e Dp. Fui la prima donna in organico".

Siamo ai primi anni 90, anni difficili per la politica e per Craxi in particolare... "C’ero io davanti al Raphael, al lancio delle monetine. Quando riversai il servizio scelsi di mandare il filmato senza alcun mio intervento, lasciai parlare la folla e così si sentiva anche il tintinnio delle monete sulle auto. E fui io nel ‘92 a fare il servizio dal Quirinale quando Cossiga lasciò la presidenza".

Poi lei assunse la conduzione del Tg1 delle 13,30. "Il primo gennaio ‘95, fino al 2001. Lilli Gruber conduceva quello delle 20. Poi passai alla sede di rappresentanza di Venezia e nel 2009 cominciai a seguire il ministero degli Esteri. Ministro era Frattini. Oltre a lui ho seguito Terzi, Bonino, Mogherini, ben 400 missioni all’estero, in tutto il mondo. E ovviamente nei Paesi a rischio, Afghanistan, Siria, Tunisia, Libia, le Primavere arabe. Seguivo i presidenti del Consiglio, Berlusconi, Prodi, Amato, D’Alema. Nel 2015 passai alla direzione generale quale responsabile delle relazioni esterne e della struttura di media partnership. E due anni fa la pensione".