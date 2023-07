Le prenotazioni di agosto I lidi tengono duro "Non sarà da pienone ma qualcosa si muove"

I proprietari di alberghi e camping al mare sono quelli che hanno pagato di più lo ‘scotto’ dell’alluvione. Fra fine maggio e inizio giugno, hanno dovuto fare i conti con tantissime disdette. Al mare ci si va principalmente in vacanza, quindi si tende a prenotare con anticipo per un periodo mediamente più lungo che in città. Disdire spesso vuol dire saltare proprio la vacanza, per decidere di andare altrove, diversamente da quanto avviene nelle città d’arte dove un paio di oggi si possono sempre riprogrammare un po’ più avanti. Luglio è stato un mese complicato, quali sono le previsioni per agosto?

"Questo è un anno molto faticoso – spiega Laura Sillato dell’Hotel Alba di Marina di Ravenna –, in cui siamo ancora scontando l’alluvione. Non c’è di che stupirsi se si considera che in certi Paesi è stata fatta una forte campagna contro la Romagna. Fortunatamente in questa metà di luglio si sta muovendo qualcosa, a livello di escursionismo e di weekend, e i numeri si stanno rialzando. Ma non ci aspettiamo certo il pienone per agosto. Mancano i tedeschi nei camping ma anche gli italiani sono in difficoltà, anche se per motivi diversi, in primis la crisi economica, l’inflazione, i prezzi alti". All’Hotel Oasis di Marina di Ravenna c’è un certo ottimismo per il ritorno, in agosto, dei clienti storici. Pe lo più milanesi, torinesi e bolognesi che ormai si sono innamorati della località dove tornano volentieri ogni anno per una media di dieci giorni.

"La stagione è iniziata al rallentatore con richieste inesistenti – afferma Consuelo Rossini –. Per fortuna siamo riusciti a bilanciare la situazione con la nostra clientela business. In luglio qualcosa si è mosso ma mancano più che altro le prenotazioni dei weekend, forse in molti hanno scelto lidi di altre Regioni. Dopo il Covid, l’anno scorso per noi era stato un anno boom con tante gente finalmente desiderosa di divertirsi. Poi con l’alluvione è tornata la paura, la psicosi da allerta sanitaria, in molti temono le acque non balneabili, ed è un peccato".

Come sta andando invece la prima estate del Camping Classe Village sotto la nuova gestione? "Inutile girarci attorno, è una stagione sfortunata – dice senza mezzi termini Matteo Arrigoni –. Abbiamo avuto prima tante disdette e ora poche prenotazioni sia stagionali che di durata più breve. Crediamo che a incidere sia stato anche il rincaro inevitabile dei prezzi".

Continua Arrigoni: "Poi è chiaro che prima l’alluvione e poi le trombe d’aria, hanno tenuto lontani gli stranieri, soprattutto i tedeschi, che sono molto meno del solito. Presto apriremo la seconda parte del campeggio, quella riservata all’area di sosta, visto che stiamo cercando di promuovere ogni forma di turismo".

Roberta Bezzi