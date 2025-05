’Le preziose’ al Rasi sulla violenza di genere

Domani alle 21, al teatro Rasi a Ravenna, va in scena lo spettacolo ’Le preziose’, seconda tappa del Progetto Teodora, a cura di Eugenio Sideri e del gruppo de ’Le Oltraggiose’ (lo spettacolo sarà replicato al mattino, alle 10.45, per le scuole superiori).

Il progetto quest’anno vuole affrontare il problema della violenza di genere partendo dalle pagine del romanzo ’Oliva Danaro’ di Viola Ardone. Il racconto di Oliva si è fatto motivo di riflessione e scrittura nelle classi dell’Istituto Ginanni, coordinate dalla professoressa Ilaria Cerioli e nel gruppo de Le Oltraggiose stesse. "Da quelle pagine dicono Le Oltraggiose- abbiamo raccontato i nostri percorsi quotidiani, mettendo in luce quanto sia successo nella società e a livello giudiziario dalla vicenda reale di Franca Viola ad oggi, e quanto ancora ci si da fare".

Il titolo dello spettacolo prende le forme dalle donne nei salotti del ‘700 in cui le salonnièries (salottiere) agivano. Definite "le preziose", erano donne alle quali il nuovo ideale egualitario illuminista offriva l’opportunità di collaborare, mostrando le proprie doti intellettuali, a un progetto politico radicalmente riformista, non più riservato a una cultura soltanto maschile, che s’intrecciava con un elemento femminista di reazione contro la condizione di passività riservata alla donna spesso costretta, per le classi agiate, a scegliere tra matrimoni di convenienza o il convento, e la ricerca di una compensazione nella vita mondana.

Il progetto, vede la collaborazione del Ginanni, Lady Godiva Teatro, Comune di Ravenna, Linea Rosa e Liceo scientifico Oriani di Ravenna.