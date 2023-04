Le prime 1000 Bmw verso la Corea

Più di mille Bmw imbarcate in poco più di 12 ore al Terminal container Ravenna sulla Liberty Passion con destinazione Corea del Sud. Il porto di Ravenna fa così le prove generali da nuovo ‘polo’ logistico automotive dopo l’accordo tra Sapir, primario operatore terminalistico del porto e il gruppo tedesco Ars Altmann, leader logistico per veicoli finiti in Europa. Lo fa sapere lo stesso Trc sottolineando "l’importante impegno" della Cooperativa portuale e del personale Trc "che per la prima volta si sono confrontati con un imbarco così impegnativo". Le Bmw sono arrivate al Terminal via treno su otto convogli partiti dagli stabilimenti che hanno raggiunto lo scalo ravennate.