Le priorità per lo sviluppo della Bassa Romagna

Il Consiglio Direttivo di Confartigianato Bassa Romagna ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani, referente per il Bilancio e Attività Produttive dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I rappresentanti di Confartigianato hanno affermato la necessità di una nuova stagione di rilancio e sviluppo verso una sempre maggior integrazione di tutte le funzioni nell’Unione per affrontare la complessità delle sfide che attendono il nostro territorio, a partire dai Lavori Pubblici, oggi ancora in capo ai singoli Comuni. Confartigianato infine ha espresso come priorità politico-sindacale la ricostruzione post-alluvione e la messa in sicurezza idraulica del territorio.