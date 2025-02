Le proposte di una storica residente: "Più illuminazione e cura dei giardini"

Silvana Bucchi, originaria di Verona ma ravennate d’adozione, storica titolare del Dance Studio, ha 85 anni. È lei stessa a dirlo quando ricorda com’erano gli Speyer sessant’anni fa. "Io sono di Verona – afferma –, una città molto bella e tenuta molto bene. Quando sono arrivata, sessant’anni fa, anche Ravenna era tenuta discretamente bene. Io abito vicino alla stazione e proprio qui vennero realizzati i bellissimi giardini Speyer che poi con il tempo e la venuta di tanti personaggi, ma anche per l’incuria di molti ravennati, sono diventati quello che sono oggi". Bucchi inizia puntando il dito sulla condizione dell’area verde, a suo dire poco curata. "Gli Speyer alle prime gocce di pioggia, in alcuni punti come quello nei pressi della sede di CittAttiva – specifica –, diventano un acquitrino e noi che passiamo da lì ci infanghiamo fino alle ginocchia. Come dicevo anni fa a un assessore che incontrai in municipio, occorrerebbe bonificare il parco inserendo un reticolato e le auto delle forze dell’ordine non dovrebbero passare e parcheggiare sull’erba. Anche i pedoni dovrebbero rispettare il verde. Essendo una contribuente mi faccio carico di questo problema e mi sento anche responsabile. Quei giardini bisognerebbe tenerli meglio, esattamente come succede a Vicenza, anche perché la stazione è un biglietto da visita della città".

Per quanto riguarda il dibattito sulla sicurezza, la residente dice senza mezzi termini che "io mi guardo le spalle e in generale percepisco un senso di abbandono".

In merito alle ipotetiche soluzioni, Bucchi afferma che si potrebbe cominciare a intervenire sull’illuminazione. "Bisognerebbe illuminare tutta la zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer di più e meglio" afferma. La residente definisce, poi l’ipotesi dell’installazione di una recinzione che chiuda l’area verde davanti alla stazione "poco piacevole".

Quanto ai controlli, nessuno che viva o si trovi a passare nell’Isola San Giovanni può negare che vengano effettuati un po’ a tutte le ore della giornata da parte della Polizia locale ma anche di tutte le forze dell’ordine. La residente però afferma che "si potrebbe installare un presidio di polizia fisso".