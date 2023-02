’Le prospettive del porto di Ravenna’

Oggi, alle ore 18, presso la sala riunioni della Compagnia Portuale Ravenna in via Antico Squero 6, si terrà un incontro dal titolo: ’Le prospettive del porto di Ravenna’. Interverranno: Davide Gariglio, deputato XVIII Legislatura e capogruppo PD nella Commissione Trasporti; Ouidad Bakkali: deputata e componente della Commissione Trasporti; Andrea Corsini, assessore della Regione Emilia-Romagna; Alberto Pagani, ex parlamentare. Introduce Marco Farinatti, coordinatore del Comitato Porto di Ravenna per Stefano Bonaccini.

"Sulla portualità nazionale e locale - spiega una nota - sono ancora molti i nodi da sciogliere. Il tema dell’autoproduzione, relativamente al quale poche settimane fa è uscita una nota chiarificatrice dell’ammiraglio Luigi Giardino, è ancora oggetto di diverse interpretazioni e rivendicazioni. Sulla governance delle Autorità di Sistema Portuale permane ancora acceso il dibattito in merito a struttura e finalità. Investimenti e infrastrutture sono al centro della scena e rappresentano indiscutibilmente un aspetto importante per lo sviluppo degli scali italiani. Il fondo atto a incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali è ancora in attesa del decreto ministeriale che ne fissi l’istituzione e la regolamentazione. Il tema della sicurezza sul lavoro, ancora troppo spesso sottovalutato, è tornato tristemente alla ribalta, in seguito ai due incidenti mortali avvenuti nei porti di Trieste e Civitavecchia".