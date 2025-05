Questa sera si svolgeranno le prove ufficiali dei cavalieri che disputeranno la Bigorda d’oro numero 26: saranno provati il cavallo da gara e la sua riserva. Sono dieci le tornate di prove ufficiali previste e a sorteggio ci sarà il controllo antidoping su alcuni cavalli.

Mancano ormai pochi giorni alla disputa della 26esima edizione della Bigorda d’Oro. Tutto è pronto per l’attesa sfida: il campo di gara è stato allestito e c’è molto fermento nei Rioni. Lunedì scorso, fari accesi allo stadio Bruno Neri, campo di gara, dove una discreta cornice di pubblico, ha assistito al primo turno di prove libere, terminate purtroppo in anticipo per vari problemi manifestati dalla macchina del Niballo, fra la rabbia dei 5 reparti scuderia. Intanto, questa sera sono già in programma i test ufficiali. Sono un appuntamento molto atteso dalle tifoserie e dagli addetti ai lavori che avranno modo di assistere a ben dieci tornate con partenza contemporanea di due cavalieri, come in gara, cosa che non avviene quasi mai durante i test liberi.

Queste le sfide previste per la prima serie di prove ufficiali orario 21.30. Nero-Verde, Verde-Rosso, Rosso-Giallo, Giallo-Borgo Durbecco, Borgo Durbecco - Nero. Alle 22.15 la seconda serie: Nero-Rosso, Rosso-Borgo Durbecco, Borgo Durbecco-Verde, Verde-Giallo, Giallo - Nero. Verranno utilizzati sia il cavallo da gara e quello di riserva, obbligatorio dal 2017. Questo prevede il regolamento sanitario, anche perché la commissione veterinaria, effettuerà un nuovo controllo su tutti i cavalli che scenderanno in pista e ne decreterà la loro effettiva idoneità alla pista della Bigorda. A sorteggio, come prevede la nuova normativa Martini a tutela degli animali, sarà effettuato, in tutti i turni, un controllo antidoping su alcuni cavalli.

Ogni cavaliere saggerà per due volte entrambe le piste e dovrà farlo al galoppo veloce, e in meno di 16 secondi, se questo non avverrà, potrà essere comminata un’ammenda di primo grado, sanzione non inferiore a 40 euro, così stabilisce il regolamento per il Niballo. Questi i cavalli che probabilmente saranno utilizzati: Nero: Luca Paterni su Kelly in Black e Beach Waves. Verde: Stefano Venturelli su Turkish Moon e Guaderiann. Rosso: Lorenzo Fantinelli su Buran e Coltre di Neve. Giallo: Davide Ricci su Ischia Porto e Quackerjack. Borgo Durbecco: Enrico Gnagnarella su Princesse de Rio e Shekerando. Terminati i test prove libere sino alle 23. Ultimo turno di prove libere il 30 maggio.

Gabriele Garavini