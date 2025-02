"Le realtà storiche di prestigio in difficoltà"

Si è incontrato mercoledì sera il comitato Per Chi Ama Milano Marittima: all’ordine del giorno la proposta di soluzioni concrete utili a coinvolgere attivamente la comunità nel futuro della località di Milano Marittima.

Una conferenza in cui, oltre a ribadire le esigenze in tema di sicurezza, decoro e ordine pubblico, è stata sintetizzata la situazione. "L’economia locale è orientata a favorire pochi, a scapito della collettività – spiega il comitato –. Le realtà storiche e di prestigio sono in difficoltà, il settore alberghiero, asset fondamentale della località, è in sofferenza, e l’attuale direzione non è quella giusta. Senza un cambio di rotta immediato, la situazione rischia di degenerare, con conseguenze irreversibili sul tessuto economico e sociale".

Dopo la sua costituzione, il comitato oggi conta oltre centocinquanta iscritti, e nelle scorse settimane sono continuate le attività di sondaggi, incontri e valutazione delle proposte.

Su queste ultime, il comitato ha presentato le sue soluzioni all’amministrazione comunale. "Consigliamo all’amministrazione l’utilizzo del nuovo daspo urbano potenziato dalle zone rosse. Lo strumento del daspo è stato già utilizzato dalla precedente amministrazione Medri. Ora, con le novità implementate dal ministro Piantedosi, il sindaco, insieme al prefetto, ha la facoltà di individuare zone sensibili nella città, dove chi ha già subito il daspo per aver turbato l’ordine pubblico o il decoro urbano incorrerà non più in un reato amministrativo, ma vedrà concretizzarsi una fattispecie penale. Di fatto potrà incorrere anche nella pena della reclusione sino a tre mesi".

Sulla comunicazione – tema dibattuto dato che si tratterà di uscire pubblicamente sui social e sugli organi di informazione, ipotesi che, per molti, potrebbe anche danneggiare l’immagine della località, soprattutto durante l’alta stagione – arriva una stretta di mano con la Confesercenti di Cervia.

"Con Confesercenti abbiamo instaurato una sinergia solida, che porterà a comunicazioni periodiche sulle mancanze dell’amministrazione".

Infine, per fare rete è stato presentato anche l’adesivo sostenitore del comitato. "Uno strumento semplice, ma un segnale forte per dimostrare che la nostra comunità è unita e vuole essere ascoltata. Noi siamo qui perché amiamo Milano Marittima e vogliamo che abbia un futuro prospero e sostenibile. Chiediamo azioni immediate per garantire stabilità e sicurezza alla nostra località. Il tempo delle attese e delle promesse è finito: servono risposte concrete"

i.b.