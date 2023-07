Le reazioni della città "Una perdita importante"

Widmer Mercatali ha la voce roca, per oltre dieci anni, quando Mercatali era sindaco di Ravenna, Tazzari è stato il suo portavoce. "Era molto di più di un rapporto professionale, eravamo legati da una fiducia e da un’amicizia fraterne" ricorda Mercatali. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quello del presidente della Cassa di Ravenna Spa, Antonio Patuelli. "L’improvvisa gravissima malattia e scomparsa di Lorenzo Tazzari è tragica e dolorosa come una fucilata. Lorenzo era un autorevole punto di riferimento nell’informazione innanzitutto, ma non solo, ravennate, un interlocutore quotidiano sulle più diverse tematiche economiche, un amico vigile e presente in ogni occasione di rilievo". Patuelli ricorda quando, 30 anni fa, si erano conosciuti. "Guidava la redazione ravennate del Messaggero: quando essa fu chiusa, volle a tutti i costi rimanere a vivere e a lavorare a Ravenna, ritornando al Resto del Carlino dove ha scritto fino a poche settimane fa su tante tematiche economiche e soprattutto portuali. Lorenzo Tazzari lascia una traccia umana e professionale di forte attaccamento al giornalismo di qualità e a Ravenna. Non lo dimenticheremo e partecipiamo commossi al dolore della famiglia".

Di immenso dolore parla il sindaco, Michele de Pascale: "A lui mi univa un rapporto di grande stima e rispetto reciproco. Con il suo lavoro, che svolgeva sempre con grande professionalità, occupava un ruolo essenziale a servizio dell’informazione pubblica della città; la sua penna ha raccontato buona parte della storia recente della comunità ravennate, trattando in particolare i temi centrali della portualità e dell’energia. La nostra città perde un bravissimo e appassionato giornalista, stimato da tutti. Condoglianze alla compagna Vittoria e ai suoi cari". Commosso il ricordo di Guido Ottolenghi: "Ho appreso con dolore la notizia della prematura scomparsa di Lorenzo Tazzari. Come tanti a Ravenna mi sono tenuto aggiornato sulle vicende economiche della città e del porto attraverso i suoi articoli, sempre sobri, seri e informativi. Per indole personale e consuetudine aziendale non ho mai attivamente coltivato i contatti con la stampa, e dunque la mia conoscenza di Tazzari si sarebbe forse fermata all’apprezzamento per la qualità dei suoi pezzi, senonché la mia esperienza in Confindustria Ravenna mi ha infine esposto molto di più ai media ed è così che si è instaurata all’epoca una più assidua frequentazione con Tazzari che mi ha fatto meglio conoscere le sue qualità umane e professionali: di uomo libero ma prudente, ascoltatore attento e con una visione complessiva del porto e del territorio che forse manca persino a importanti singoli attori della vita economica cittadina, e di persona gentile con l’umanità di chi ogni giorno fa la sua battaglia. Mi mancherà, e credo sia una perdita per la comunità dell’informazione e per tutta la città". Scrive Giannantonio Mingozzi, presidente del Tcr. "Con Lorenzo perdo un amico tra i più cari, entusiasta del suo lavoro, un giornalista capace di consigliarti. Le sue capacità, lo stile mai arrogante, la qualità dei suoi pezzi rimarranno". Il prefetto Castrese De Rosa sottolinea che "Quando se ne va una voce libera come quella di Lorenzo se ne va un pezzo di noi". Ouidad Bakkali è "attonita e profondamente commossa", l’editore Brunello Cavalli, parla di un "vuoto incolmabile". Infine Alvaro Ancisi: " Giornalista appassionato, ha amato, e anche sofferto, per questa città. L’ha raccontata e servita, con rispetto e rettitudine. Oltre a Marcello Petronelli – singolare che l’abbia seguito dopo una settimana – non saprei riconoscere perdite maggiori per l’informazione locale seria ed onesta".