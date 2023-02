Le réclame dei giornali di un tempo: riscoprire le epoche passate

di Paolo Casadio

Se parlo del sottile piacere rappresentato dallo scoprire, nelle foliazioni dei giornali d’epoca, dell’allora “piccola pubblicità”, credo sarei compreso solo da chi s’avventura per diletto o curiosità in simili ricerche. Eppure queste réclame, sovente ingenuamente ricercate nei tratti e nei testi, contribuiscono a disegnare una mappa commerciale, rendendo evidente la ricchezza del tessuto produttivo, la sua completezza, la forza dell’iniziativa imprenditoriale che ha rappresentato il volano di miglioramenti economici e sociali. Una mappa che vede imprese ormai scomparse, alcune ancora vive nella memoria dei ravennati, come per esempio il “Royal Hôtel S. Marco, ci-devant Spada d’Oro et Europe”.

Dotato di “auto-garage con fossa e getto d’acqua per lavaggi”, disponeva di “Chauffage central – Appartements avec bains – Lumiere électrique”, e soprattutto “Le seul Hôtel avec ascenseur à Ravenna – Tout le confort moderne”. Naturalmente l’uso del francese era legittimato dal fatto che

“On parle les 4 langues principales”. Più modestamente l’Albergo al Pellegrino, collocato al civico 26 di via Rattazzi – oggi via IV Novembre – si presentava come “locale messo a nuovo senza risparmio di spesa, unisce all’eleganza e buon gusto tutte le comodità da corrispondere alle più grandi esigenze moderne. Appartamenti e camere arredate con eleganza, sale magnifiche per pranzi, cene, feste da ballo.

Cucina ottima, vini scelti, servizio inappuntabile. Prezzi modici”. Invece l’albergo-caffè-ristorante “Roma”, sito in piazza Vittorio Emanuele II (odierna piazza del Popolo), garantiva un “grande assortimento in vini esteri e nazionali” ma raggiungeva vette d’involontaria comicità asserendo “con parle francais – manspricht dentsch – englich spohen”. Splendida la pubblicità della “Premiata fabbrica di stufe e mattonelle in cemento Paolo Borghi e figli”, collocata in via Angelo Mariani, ex Palazzo Corradini; o quella della ditta G. Bellenghi che “versa” nei seguenti articoli: “coloniali, droghe, spiriti, medicinali, tintorie e filati, conserve alimentari, assortimento in thè della China, deposito paste di Napoli e Faenza, fini da tavola, cera assortimenti completi, acque minerali d’Orezza, Vichy e Civilina”. Le piccole pubblicità erano centinaia e trattavano delle più disparate attività, raccontando una società in cui la qualità dei beni e servizi offerti era considerato il valore primario.