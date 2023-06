Le regole per installare i capanni in spiaggia

Alla fine di maggio del 1964 la Capitaneria di Porto emanava l’ordinanza con le regole per la concessione per l’installazione dei capanni di legno privati in spiaggia e il Carlino la pubblicava con grande risalto in quanto gli interessati erano centinaia in tutta la provincia (era anche sorta l’Associazione dei capannisti). Il litorale fu suddiviso in quattro aree, per ognuna delle quali era previsto un canone di diverso importo: fino a 4 metri quadri l’importo andava dalle sei alle nove mila lire. Le domande andavano presentate a mano alla Capitaneria, alla Darsena di città.

A cura di Carlo Raggi