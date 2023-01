Le regole sulla strada ci sono già: vanno rispettate

Leggo sul Carlino il sogno del lettore Forte, cioè di città con meno auto e che vadano più piano. Io vado già al lavoro in bici tutte le volte che posso, ma ho un sogno diverso: quello di città (o meglio: di un Paese intero) dove le regole attuali, relativamente alla circolazione, siano fatte rispettare. Con Adas e Abd, oggi, i nostri veicoli sono molto più sicuri di sessant’anni fa. E con gli stessi limiti (anzi, spesso ridotti dagli enti proprietari delle strade) i problemi sono dati esclusivamente da chi quelle regole non le rispetta.

I limiti devono essere intelligenti e rispettabili, non ‘grida di manzoniana memoria’, inutilmente bassi anche dove non servirebbe. Perchè in quel caso diventano solo la dimostrazione che le Istituzioni sono incapaci di controllare i comportamenti degli utenti della strada, e così facendo ogni automobilista o motociclista diventa un fuorilegge, unendo le persone sensate ai veri delinquenti... che continueranno invece a correre, a non dare le precedenze, a non fermarsi davanti alle strisce...

P.S.: Mi piacerebbe vedere che tutti i cittadini fossero chiamati a fare il loro dovere, dai ciclisti che oggi sfrecciano sui marciapiedi radenti porte e cancelli, ai proprietari di cani che non si curano della sporcizia lasciata dai loro amici a quattro zampe. Non sono solo le auto o le moto a rendere sgradevole e pericoloso un territorio.

Giancarlo Gattelli