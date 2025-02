Le residenze per anziani. Tutto pieno, 150 in graduatoria

L’invecchiamento della popolazione è la grande emergenza di oggi e di domani. Se ne parla da anni e la questione riguarda anche le strutture residenziali per le persone non autosufficienti. In graduatoria (il dato è in realtà riferito agli anni 2023 e 2024) ci sono circa 150 anziani nel comune di Ravenna. Il loro indice di non autosufficienza li definisce come idonei a entrare in una cra, ma i posti sono tutti pieni: "Sono i numeri che hanno supportato i ragionamenti sull’accreditamento di ulteriori posti messo in campo in questi ultimi anni", spiega l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini. Il problema è noto da anni, ed è ciò che ha spinto alla realizzazione della maxi struttura ’La rosa dei venti’, aperta nel 2022 e che può ospitare 136 anziani. "Stiamo definitivamente superando l’effetto ’covid’, che aveva contenuto nel periodo post pandemico la propensione delle famiglie a ricorrere alle strutture – aggiunge Baroncini –. Da tutte le statistiche demografiche emerge chiaro come la popolazione anziana ha una curva di aumento significativa. Si stima che in Italia al 2050 saranno il 39,5% del totale le persone con oltre 65 anni, nel solo comune di Ravenna per esempio nel quinquennio 2017-2023 la popolazione ultra 75enne è passata dal 13,49% al 14,13%. Per questo diventa fondamentale lavorare a ogni livello. Servirebbe una strategia nazionale che prenda in carico il mondo della non autosufficienza e che mettesse a disposizione risorse e capacità di programmazione degli investimenti".

Tra gli investimenti legati ai fondi del Pnrr ce n’è anche uno importante legato alla non autosufficienza: la conversione dell’edificio dell’ex scuola dell’infanzia Zaccagnini di San Michele in una struttura per persone con non autosufficienza lieve. Un intervento da ben 2 milioni e 427mila euro, ottenuti grazie al Pnrr (e quindi col vincolo di terminare i lavori l’anno prossimo) per ristrutturare l’edificio e convertirlo a una nuova vita. "Sono in corso i lavori di risanamento conservativo e riqualificazione per la realizzazione di piccoli appartamenti con spazi comuni e attrezzati secondo i criteri della telemedicina in grado di ospitare una ventina di anziani non autosufficienti" dice Baroncini, aggiungendo poi che l’obiettivo è "migliorare la qualità della vita degli anziani, incrementando autonomie e potenziando i servizi di assistenza alle necessità quotidiane, ampliando le possibilità di socializzazione, limitando i casi di emarginazione e solitudine".

Da tempo anche il Comitato di distretto sanitario ha aperto un ragionamento sui temi legati all’invecchiamento della popolazione: aumento dei posti accreditati, potenziamento dei servizi domiciliari e strumenti a sostegno dei caregiver. "Nel corso degli ultimi 10 anni i posti accreditati nel nostro distretto sono passati da 643 a 758 – prosegue Baroncini –. A questi affianchiamo 173 posti in centri diurni dove siamo finalmente tornati alla piena occupazione dopo gli anni post pandemici".

Sara Servadei