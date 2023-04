Le richieste crescono "Difficile trovare pure nel circondario"

Piergiorgio Melandri, titolare dell’agenzia Immobiliare Romagna. Quale è la situazione del mercato degli affitti a Ravenna?

"Se parliamo di locazioni ad uso abitativo, da un paio d’anni si registra un trend in crescita da parte dei richiedenti. Sicuramente è più la domanda dell’offerta, tanto è vero che c’è la fila per affittare casa. Questa situazione riguarda Ravenna e, da qualche tempo, si è allargata anche ai paesi di corona".

Dove magari l’affitto costa meno rispetto al centro?

"Sì, di norma è così. C’è chi lavora a Ravenna e sceglie di prendere una casa in affitto a Godo, o a Russi, per fare un paio di esempi. Però anche nel circondario la richiesta è alta e non è facile trovare nemmeno lì".

Come spiega questa crescita delle domande di affitto?

"Guardi, la risposta che ci siamo dati è che possa dipendere dagli studenti della Facoltà di Medicina, che se non ricordo male porta 90 universitari ogni anno in città. Ovviamente questi ragazzi affittano casa, facendo scendere conseguentemente la disponibilità di alloggi per le famiglie. Un altro fenomeno che ho notato è stata la crescita di persone che hanno acquistato casa, affittandola poi a studenti e lavoratori fuori sede".

In diverse città è in aumento il numero di alloggi affittati con Airbnb e Booking: come stanno le cose a Ravenna?

"Beh, è in aumento anche da noi. Basta andare su Airbnb e vedere quante case disponibili ci sono da affittare. Solitamente questi immobili si concentrano in centro storico".

Si può quantificare l’affitto medio di un’abitazione, posto che le variabili in campo sono tante?

"Sì, partiamo da questo, che le variabili sono tante. Va specificato che esistono vari contratti d’affitto, come il 4+4, ora poco usati perché prevede poche scontistiche dal punto di vista fiscale. Attualmente l’85% degli accordi viene preso con contratti concordati".

Come funzionano?

"Un tempo questo genere di contratti prevedevano una cifra minima e una cifra massima, contenute all’interno di specifiche tabelle, da utilizzare come base d’affitto mensile. Tale cifra teneva conto, per esempio, della metratura della casa. Faccio un esempio: se anni fa il minimo mensile da chiedere era 350 euro e il massimo 550, si trovava una via di mezzo è si facevano pagare all’affittuario 460 euro mensili. Ecco, oggi invece si applica sempre il massimo".

Prima di affittare, quali requisiti chiedono i padroni di casa al potenziale affittuario?

"Il contratto a tempo indeterminato. Per chi ha un contratto a termine, viene richiesta una fideiussione bancaria o un garante esterno".

Leggendo anche i commenti nei gruppi specifici sui social, pare che gli animali siano poco graditi dai padroni di casa.

"Sì, 9 su 10 non li vogliono. E non è un problema di possibile disturbo quotidiano, ma di quello che gli animali possono fare all’arredamento nel corso del periodo dell’affitto. Gli affittuari spesso non sono in grado di gestire gli animali, e così quando lasciano casa il proprietario trova divani rovinati e mobili graffiati. A quel punto bisogna quantificare il danno. Insomma, gli animali diventano una fonte di conflitto. E così è preferibile non averne".