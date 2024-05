Le rose di Persolino al concorso internazionale

Torna all’istituto professionale Persolino-Strocchi l’Unibo ’International New Rose Trials’: sabato 25 maggio il roseto didattico-sperimentale ‘Raffaele Bazzocchi’ di Faenza, nella storica scuola agraria che si trova sul colle di Persolino, in via Firenze 194, sarà protagonista della quarta edizione del concorso interazionale delle varietà di rose organizzato dal Dipartimento di Scienze Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna in collaborazione con realtà del territorio quali la Fondazione Scuola di Pratica Agricola ‘Furio Camillo Caldesi’ e l’Istituto professionale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale ‘Persolino-Strocchi’, con il patrocinio inoltre della World Federation of Rose Societies e della Società Italiana di Orticoltura.

A giudicare le rose da giardino, provenienti da varie parti del mondo, sarà una giuria internazionale che è composta da esperti della federazione mondiale delle società dedicate allo studio e alla valorizzazione delle rose, da tecnici italiani del verde, paesaggisti e appassionati. La giuria avrà il compito di valutare le cinquanta novità inviate da ibridatori che fanno parte delle più importanti ‘firme’ internazionali del breeding di rosa. I vincitori verranno giudicati nelle cinque categorie principali di rosa da giardino: ibridi a grandi fiori, floribunda, arbustive, coprisuolo e rampicanti.

Riconoscimenti andranno anche alla ‘Rosa degli Studenti’, la ‘Rosa Villa Abbondanzi’, la ‘Rosa più profumata’ e la ‘Rosa Faventiae’, destinata all’esemplare che riceverà il punteggio maggiore. La premiazione, alla presenza delle autorità, è prevista nel pomeriggio di sabato 25 maggio al resort Villa Abbondanzi, in via Emilia Ponente 23, partner dell’evento. Il roseto didattico del Persolino durante la mattinata non sarà aperto al pubblico, così da permettere alla giuria di procedere con la valutazione. Gli appassionati però potranno visitarlo già dalle settimane precedenti, previa prenotazione, per ammirare le varietà presenti in concorso.

L’istituto scolastico infatti, dopo la giornata di sabato 25 maggio, organizzerà visite guidate alle rose risultate vincitrici.

Per informazioni e prenotazioni si consiglia di visitare il sito della scuola www.persolinostrocchi.edu.it.

f.d.