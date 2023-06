Le sale giochi davanti al Tar "Giusto tenerle a 500 metri dai luoghi indicati dal Comune"

Diverse le società ma tutte riunite da un unico scopo: il gioco d’azzardo legale. Diversi i comuni tirati in ballo, a partire da Ravenna: e tutti intenzionati a fare rispettare i fatidici 500 metri dai luoghi definiti ’sensibili’ sulla base dell’apposita legge regionale.

Il Tar di Bologna ha ora dato ragione a questi ultimi non solo respingendo tutti i ricorsi ma condannando le cinque società ricorrenti - Bingofidenza srl, Milleuno spa, Cinquemilauno srl, Invest Gaming srl e Duemila Bingo srl - a pagare le spese di giudizio. Ovvero 4.000 euro alla Regione, 2.000 a Ravenna e altrettante a Modena, gli unici due Comuni tra quelli tirati in ballo che avevano deciso di costituirsi in giudizio. Nelle carte figuravano anche Forlì, Piacenza, Rimini e Fidenza: a testimonianza del fatto che questi ricorsi, a differenza di altri simili sui quali il Tar regionale si era già pronunciato, erano decisamente di ampio respiro territoriale. In particolare si chiedeva l’annullamento della madre di tutte le deliberazioni della Giunta regionale in materia di gioco e distanze: quella del giugno 2017 e del relativo allegato. All’indice, le modalità applicative dei divieti per le nuove sale gioco. E così via via a scalare fino ai provvedimenti adottati dai vari Comuni regionali circa la mappatura dei luoghi sensibili, la sospensione delle attività troppo vicine e la loro chiusura.

Del resto i punti dai quali le sale devono tenersi alla larga, sono davvero tanti: scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali in ambito sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione per giovani. Secondo i ricorsi, la Regione invece che individuar semplicemente le modalità attuative della norma, ha proceduto a estendere i divieti in maniera retroattiva anche a tutte quelle sale che erano già presenti all’entrata in vigore della legge. E si arriva qui ai Comuni ai quali sarebbe stata di conseguenza attribuita non solo la facoltà di mappare i luoghi sensibili: ma anche azioni di carattere "conformativo, cautelare e sanzionatorio".

Tra le altre cose, nei ricorsi era pure stato lamentato un contrasto con "i superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa". Come dire in buona sostanza che le nuove misure dei Comuni tirati in ballo, comporterebbero "un effetto espulsivo dal territorio comunale di attività commerciali del tutto lecite" solo perché "a distanza inferiore da quella minima prevista dal legislatore".

Per il collegio del Tar, presieduto dal giudice Ugo di Benedetto, il ricorso è infondato a partire da un constatazione già proposta in altre sentenze: la normativa di settore ha quali "finalità e obbiettivi, il contrasto al dilagante fenomeno della ludopatia" per "tutelare la salute dei cittadini".

E così nei casi "di mancato rispetto" del requisito della distanza, "gli enti territoriali legittimamente ordinano la chiusura dei locali", lasciando tuttavia agli imprenditori "sei mesi di tempo per delocalizzare". In quanto alla delibera regionale del 2017, "risulta coerente con la disciplina in materia di lotta alla ludopatia". Sul punto, è stato citato "il più recente orientamento del Consiglio di Stato" circa "la necessaria prevalenza della tutela della salute e della lotta alla ludopatia".

Infine circa la contestata retroattività della legge, i giudici hanno rilevato che "la norma sulla distanza minima non è retroattiva" ma "non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente".

Andrea Colombari