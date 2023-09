In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 oggi alle 17, al teatro Walter Chiari di Cervia, è in programma una conferenza a ingresso gratuito dal titolo ’Le Saline Romane di Cervia: scoprire, conservare, valorizzare’. Sarà l’occasione per tornare a parlare della grande scoperta archeologica avvenuta nel 2015, quando vennero alla luce i resti dell’antica salina di Cervia di epoca romana ripercorrendo il viaggio nel tempo dal ritrovamento, allo studio, alla datazione e attualmente anche al restauro delle strutture in legno rinvenute nello scavo.

Il ritrovamento ha interessato l’area della rotonda sulla SS 16 all’innesto con la SS 71 bis, ovvero la via che da Cervia conduce a Cesena.