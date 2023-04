Le sarte di Mezzano si ritrovano 60 anni dopo

Si sono ritrovate a 60 anni dall’apertura a Mezzano del laboratorio di confezioni L.C.M. voluto dal direttore di Santa Teresa don Matteo Solaroli e hanno trascorso insieme la giornata come se si fossero viste il giorno prima. Erano più di sessanta, alcune da anni vivono fuori provincia e regione e tutte hanno lavorato in quella fabbrica dove sono nate amicizie profonde sopravvissute al tempo e alla distanza. "Sono entrata nel laboratorio a 15 anni nel 1969 - racconta Marzia Campri - dopo aver fatto un anno di Magistrali a Ravenna. Erano gli anni della contestazione, la scuola era sempre in sciopero e così ho scelto il laboratorio. Lo conoscevo già perché da quando avevo dieci anni ci andavo in estate. Mi piaceva moltissimo, avevo tante amiche e sono rimasta lì fino alla chiusura nel 2005. E non mi sono mai pentita". La fabbrica dava lavoro a ragazze di Mezzano e delle zone limitrofe. Si confezionavano abiti e tute da lavoro, grembiuli scolastici, vestiti da bambino e bambina. Era divisa in tre reparti e nel periodo di maggiore attività ha avuto oltre settanta dipendenti.

Rosanna Guida ha iniziato nel 1964, a 14 anni. "Don Matteo era parroco di Mezzano - ricorda - e decise di aprire un’attività per le ragazze. Negli anni ’50 e ’60 la miseria era indescrivibile, io andavo da una sarta per imparare il mestiere e quando si presentò l’occasione del lavoro stipendiato al laboratorio i miei non ci pensarono due volte. Il primo giorno mi presentai con ago, filo, ditale e cotone e le altre si misero a ridere perché non avevo capito che lì si confezionava a livello industriale, mica a mano".

Rosanna nel 1986 si è sposata e ha smesso, ma conserva ancora per ricordo le buste paga, compresa una del 1966, quando il suo stipendio era di 24.272 lire. "Nel 2005 - dicono Marzia e Rosanna - il laboratorio ha chiuso. Non eravamo più competitive, è arrivata la concorrenza cinese e le aziende hanno cominciato ad andare nei Paesi dell’Est".

L’incontro dell’altro giorno è stato una rimpatriata piena di affetto e allegria. "È stato bellissimo - dicono le due donne - perché sembrava di non esserci mai lasciate. Alcune sono venute da Bologna e Padova ed è stato come ritrovarci in famiglia".

Annamaria Corrado