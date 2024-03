Le sbatte la testa sul lavandino. Botte alla compagna, patteggia

Era accusato di botte alla compagna, per la precisione di averle preso la testa per i capelli, facendola sbattere contro il lavandino. Per poi condire il tutto con una serie di minacce, anche di morte. Arrestato a metà dicembre, l’altro giorno davanti al giudice Federica Lipovscek per quell’aggressione domestica un 56enne di Ravenna ha patteggiato una pena a 10 mesi. Le accuse a suo carico erano lesioni, aggravate dall’avere commesso il fatto a una persona a lui legata da relazione affettiva, e minacce. L’imputato era difeso dall’avvocato Alessandra Venturi, mentre la vittima si era costituita parte civile con la tutela dell’avvocato Valentina Bartolini.

I poliziotti intervenuti all’abitazione lo scorso 12 dicembre avevano trovato lei sanguinante e in lacrime, mentre lui era seduto in salotto con una cintura di cuoio al collo. L’uomo era poi finito in misura precautelare ai domiciliari a casa di un’amica, con divieto di avvicinare la compagna. L’intervento delle Volanti era partito quando la compagna, di due anni più giovane, aveva chiamato l a questura per lamentare un’aggressione subita, al culmine di una lite, dall’uomo col quale conviveva da poco tempo a fronte di una relazioni iniziata nel 2016. Al loro arrivo, gli agenti erano stati accolti dalla donna la quale, sanguinante dal naso, cercava di coprirsi

n taglio in faccia. L’appartamento era a soqquadro. La vittima era stata portata in un’altra stanza e qui aveva iniziato a raccontare quanto accaduto. In particolare, aveva riferito che violenze fisiche e verbali che andavano avanti da tempo nonostante non avesse mai sporto denuncia. A proprio dire quella relazione in piedi da sette anni era stata sempre caratterizzata da maltrattamenti, fatta anche di insulti pure davanti ad amici e conoscenti.

Gli ultimi due anni, in particolare, sarebbero stati i più difficili. Soprattutto da quando di recente l’uomo era andato ad abitare assieme a lei. Tra le minacce frasi quali "Ti stacco la testa, è meglio che ti allontani che se mi vengono i cinque minuti non so cosa posso farti". Eppure la donna qualcosa aveva raccontato ai familiari solo le vessazioni verbali, temendo ritorsioni. Quel giorno di dicembre l’uomo le si sarebbe scagliato contro spingendola, afferrandola per i capelli e facendola sbattere contro un lavandino della toilette: e così la montatura degli occhiali ha finito per procurarle un taglio. Al pronto soccorso era stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni.