Le scuole secondarie incontrano gli studenti tedeschi di Aalen

Gli studenti di tedesco delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Cervia, I.C. Cervia 2 e I.C. Cervia 3 hanno accolto con grande entusiasmo una delegazione di docenti e atleti tedeschi, legati alle nostre scuole, da un gemellaggio ormai decennale. Con grande trepidazione gli alunni hanno atteso l’arrivo degli ospiti in Aula Magna, accompagnando il loro ingresso con un caloroso applauso di benvenuto. Spiazzati da tanto affetto, Helmut e Mark, amici del Comune e della scuola “Schillerschule” di Aalen, sono rimasti senza fiato, esprimendo grande gratitudine per l’organizzazione di questo momento di incontro e condivisione.

Una volta accomodati sul palco, la vicepreside dell’Istituto Comprensivo Cervia 2, professoressa Maldini, ha tenuto un discorso a nome di tutta la comunità scolastica, evidenziando il piacere di accogliere nuovamente la delegazione nella nostra scuola e sottolineando il valore formativo ed educativo del progetto di gemellaggio tra i comuni di Cervia e di Aalen, ma soprattutto tra le nostre scuole.

La professoressa Maldini ha descritto il progetto di partenariato come un’occasione di crescita e di confronto per i nostri ragazzi, i quali possono sviluppare il senso di cittadinanza europea, entrando in contatto diretto con la lingua e la cultura del Paese partner. Il prof. Mark Mangold ha condiviso pienamente e ha aggiunto che l’esperienza di scambio è un arricchimento per tutti, ragazzi e adulti.

Gli alunni delle classi terze hanno poi proiettato un video realizzato in seguito all’esperienza di viaggio ad Aalen, avvenuto dal 9 al 12 dicembre 2024 e visionabile anche sulla pagina Facebook CerviAalen, dedicata al progetto di partenariato.

I ragazzi presenti hanno espresso le loro idee ed hanno condiviso il significato che per loro ha avuto il viaggio dello scorso anno in Germania.