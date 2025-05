"Le scuole vanno tenute meglio"

Greta Berardi, 5°B Liceo Artistico, ritiene che "Ravenna dovrebbe ascoltare di più le richieste degli studenti, anche relativamente alla scuola. Spesso ci viene detto che inizieranno dei progetti, di vario genere, ma poi non vengono realizzati. Inoltre, ci sono dei problemi nelle aule: in alcune i termosifoni vanno al massimo e in altre invece erano spenti. Ogni volta bisogna fare delle richieste per sistemarli, ma spesso non veniamo ascoltati. Poi mi piacerebbe che ci fossero più occasioni di aggregazione per i giovani dentro al centro storico: progetti per creare una comunità di persone, spazi, eventi".