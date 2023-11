Le scuse degli ‘sciacalli’ di Fornace Zarattini

In realtà la coppia sorpresa nel maggio scorso a rubare una somma di denaro in una casa alluvionata di Fornace Zarattini non è "rimasta impunita", come lei scrive. I due hanno patteggiato un anno e 10 mesi con pena sospesa. Hanno risarcito la persona derubata con 1000 euro, oltre ad aver restituito i quasi 5.500 euro che avevano sottratto. Hanno anche scritto una lettera di scuse alla donna e al giudice. Infine hanno devoluto 500 euro al fondo alluvione del Comune. Entrambi infine si sono dichiarati pentiti di quello che avevano fatto. Che si tratti di un sentimento sincero o di un escamotage per uscire da questa storia ammaccati il meno possibile, è difficile stabilirlo. Saranno i due a vedersela con la loro coscienza.

È invece da ammirare la signora derubata che ha mostrato equilibrio e generosità d’animo nel reagire senza rancore, anzi con una lettera nella quale assicura di aver perdonato entrambi. Dopo l’alluvione di maggio, come purtroppo accade spesso in questi casi, si sono verificati alcuni episodi di sciacallaggio. C’è chi ha approfittato delle evacuazioni per introdursi nelle case allagate e cercare oggetti di valore o denaro. Alcuni, come lei ricorda, sono stati sorpresi, ma il più delle si sono dileguati, altri sono riusciti a portare a termine i loro ignobili piani.