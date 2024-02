Le ’sementine’ per celebrare il raccolto

Diverse semine sono già state completate, altre sono in corso, ma non si fanno più ‘al smintén’, le sementine. Così era chiamato il pranzo con il quale i contadini festeggiavano la fine delle semine. "Fêr al smintén" (Fare le sementine), comprendeva anche la messa a riposo dell’aratro, ‘e’ partighér’ o ‘e’ parghé’, come veniva chiamato in collina. Anche i buoi erano lasciati tranquilli e ben nutriti per ringraziarli della grande fatica risparmiata agli uomini. La celebrazione della fine delle semine risaliva al tempo dei Romani che, per propiziare un abbondante raccolto, onoravano in quel modo Tellure (la Terra) e Cerere, nume titolare dei raccolti e della fertilità che, si pensava, avesse insegnato agli uomini la coltivazione dei campi.